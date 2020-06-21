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الكشف الطبي يجهز اللاعبين.. فحوصات ومسحة قبل الانخراط في التدريبات

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الدوري السعودي ينطلق في 4 من أغسطس المقبل

الكشف الطبي يجهز اللاعبين.. فحوصات ومسحة قبل الانخراط في التدريبات

باشرت غالبية الأندية الإجراءات الوقائية في المرافق كإجراء المسحات والفحوص الطبية لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19) للاعبين إلى جانب تعقيم وتجهيز الملاعب التدريبية، استعداداً لعودة التدريبات في الشهر الحالي.

حيث واصل لاعبو فريق الشباب الكروي إجراءات فحص بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن تكون عودة التدريبات في نادي الشباب وفق تعليمات وضوابط بروتوكول عودة التمارين الرياضية المعتمد من وزارة الرياضة.

في الجانب الآخر خضع لاعبو التعاون مساء اليوم لفحوصات طبية خاصة بفيروس كورونا حسب توجيهات وزارة الرياضة وبالتعاون مع التجمع الصحي بالقصيم، وذلك قبل استئناف التمارين اليومية التي ستنطلق بعد ختام الفحوصات.

وفي خميس مشيط، أجرى الجهاز الفني والإداري واللاعبون وكافة العاملين بنادي ضمك عصر اليوم الفحص الطبي لفيروس كورونا (COVID 19).

كما هو الحال في مكة المكرمة، حيث أجرى لاعبو الوحدة الفحوص الطبية الخاصة بفيروس كورونا تأهباً للعودة للتدريبات.

فيما يستعد لاعبو النصر للعودة إلى التدريبات بإجراء المسحة الطبية، غداً الاثنين، رفقة كافة أعضاء الأجهزة الإدارية والطبية ومنسوبي النادي وفق أعلى الإجراءات الوقائية والاحترازية.

يشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر استئناف موسم 2019-2020 في الرابع من أغسطس المقبل، مع أخذ الاحتياطات اللازمة والعمل بالإرشادات الصحية والوقائية التي نشرتها وزارة الرياضة.

الكشف الطبي يجهز اللاعبين.. فحوصات ومسحة قبل الانخراط في التدريبات

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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