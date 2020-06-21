1918 منشأة حلاقة رجالية وتزيين نسائي تحت مجهر "أمانة مكة"

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تم إعداد برنامج رقابي للتأكد من تقيد عامليها ببروتوكولات "الشؤون البلدية"

أعلنت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في البلديات الفرعية والبلديات المرتبطة، معاودة مراقبة 1918 منشأة للحلاقة الرجالية والتجميل النسائي بمكة المكرمة، وبالتعاون مع الإدارة العامة لصحة البيئة.

وبيّن مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أنه تم إعداد برنامج رقابي على 1218 صالون حلاقة رجالية و700 صالون تجميل نسائي بناءً على قرار عودة الحياة لطبيعتها ومعاودة نشاطها وفق بروتوكولات أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأشار إلى أن البروتوكولات تضمنت إرشادات واشتراطات تتعلق بحماية العملاء والموظفين، وتشمل استقبال الزبائن بحجز مسبق إن أمكن، والانتظار خارج الصالون أو تطبيق التباعد الاجتماعي، وحث العمالة على المداومة بغسل أيديهم.

وشدد على ضرورة تقيد العاملين بما جاء في البروتوكولات من وجود أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة تشمل الكمامة والقفازات، ودرع الوجه/ النظارة، ورداء القص، وكذلك الرداء القماشي (السترة)، والرداء البلاستيكي (السترة)، وشريط الرقبة.

وأفاد بأنه تم تكثيف الجولات الرقابية من قِبل البلديات الفرعية، والبلديات المرتبطة، وبمتابعة مستمرة من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ للتأكد من تقيد العاملين باشتراطات الصحة والسلامة العامة، مؤكدًا أنه يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مخالفي الأنظمة واللوائح البلدية.

وأشار "الزايدي" إلى أن الحملة تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات، والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية.

وأبان أنه في حال وجود ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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