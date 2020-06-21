تغريدة "سفير نيوزيلندا" تتفاعل برد "وزير الصحة".. وأعلن سلامته من الفيروس

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أشاد بتفاني الطاقم الطبي الذي يدير مراكز "درايف ثرو" رغم حرارة الصيف

تفاعل وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، مع جيمس مونرو، سفير دولة نيوزيلندا لدى المملكة العربية السعودية، الذي أجرى هو وعائلته فحوصات فيروس كورونا المستجد للتأكد من سلامتهم، مقدمًا شكره لوزارة الصحة على جهودها.

وقال "الربيعة": "سعادة السفير، شكرًا لك على مشاركتك تجربتك الجيدة في الفحص. والحمد لله على سلامتك".

وكان سفير دولة نيوزيلندا لدى السعودية جيمس مونرو قد أجرى هو وأفراد عائلته فحص فيروس كورونا بعد إصابته وأفراد عائلته بما يشبه عوارض الإنفلونزا؛ وذلك للتأكد من سلامتهم.

وقال السفير: "في الأسبوع الماضي أُصبت وأفراد عائلتي بما يشبه عوارض الإنفلونزا؛ فقررنا أن نجري فحص ‎كوفيد-19 للتأكد من سلامتنا". مشيدًا بـ"تفاني الطاقم الطبي الذي يدير مراكز خدمة درايف ثرو في ‎السعودية على الرغم من حرارة الصيف.. شكرًا جزيلاً".

وزاد في تغريدة أخرى: "سألني الكثيرون عن نتيجة فحص ‎كورونا بعد تغريدتي الأخيرة. حمدًا لله أن النتيجة سلبية". مختتمًا: "شكرًا لسؤالكم، وأجدد الشكر لوزارة الصحة".

وزير الصحة