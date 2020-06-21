صحيفة "رومانية".. "رازفان" مدرب "الهلال" يريد مزيدًا من الأموال!

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قالت صحيفة "ziare" الرومانية إن المدير الفني لنادي الهلال رازفان لوتشيسكو، يريد المزيد من المال من إدارة الفريق بعد النتائج الطيبة التي حققها والتي كان أهمها الفوز بلقب دوري أبطال آسيا ومواصلة تصدره للدوري السعودي.

وقالت الصحيفة إن رازفان يحصل حاليًّا على نحو 2.4 مليون دولار، بينما تم تخفيض الرواتب في الهلال له مدة ثلاثة شهور بنحو 50% بسبب جائحة كورونا.

وقارنت الصحيفة بين ما حققه المدرب رازفان ومدرب الفريق السابق خورخي خيسوس؛ حيث قالت إن الأخير كان يحصل على ضعف راتب رازفان رغم أن نتائج الروماني أفضل منه بكثير.

وتلقى المدرب الروماني عروضًا لترك الهلال، لكنه يفضل البقاء مع الهلال، خصوصًا أن تعاقده مع الفريق مستمر لنهاية الموسم المقبل.

