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محاضرة طبية تجهز الأهلي قبل بدء التدريبات.. والرئيس يعقد اجتماعاً باللاعبين

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طالبت الجميع بالتقيد بتنفيذ بروتوكول العودة

محاضرة طبية تجهز الأهلي قبل بدء التدريبات.. والرئيس يعقد اجتماعاً باللاعبين

بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والإداريين والجهاز الطبي والعاملين في إدارة كرة القدم، بالحضور إلى مقر النادي مساء اليوم استعداداً لبدء التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد قرار رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية ، بداية من اليوم الأحد.

وعقد منسوبي وزارة الصحة محاضرة للاعبين والجهاز الطبي على البروتوكول الطبي المتبع في التدريبات والمباريات حسب تعليمات وزارة الرياضة مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة داخل كافة المنشآت حرصاً على سلامة جميع المنسوبين.

وكان رئيس النادي الأهلي عبدالإله مؤمنة، قد عقد اجتماعاً مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، هنأ من خلاله اللاعبين على عودة النشاط الرياضي من جديد، مقدماً لهم شكره باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة على وقفتهم مع ناديهم أثناء فترة توقف المسابقات الرياضية بسبب جائحة كورونا خاصة في الحفاظ على الجاهزية البدنية من خلال التدريبات الانفرادية.

وقال مؤمنة "لدي ثقة كبيرة في عناصر الفريق الحالية في تحقيق الانتصارات المتتالية في هذا الوقت الهام من عمر المنافسات المحلية والخارجية والتي تشمل كأس خادم الحرمين الشريفين وبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وبطولة دوري أبطال آسيا".

محاضرة طبية تجهز الأهلي قبل بدء التدريبات.. والرئيس يعقد اجتماعاً باللاعبين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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