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أهالي المدينة المنورة: شكرًا للقيادة الرشيدة .. سعداء بعودة الحياة إلى طبيعتها

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أهالي المدينة المنورة: شكرًا للقيادة الرشيدة .. سعداء بعودة الحياة إلى طبيعتها أهالي المدينة المنورة: شكرًا للقيادة الرشيدة .. سعداء بعودة الحياة إلى طبيعتها
"سبق" رصدت الحركة المرورية في الشوارع المختلفة وسط التزام المواطنين

أهالي المدينة المنورة: شكرًا للقيادة الرشيدة .. سعداء بعودة الحياة إلى طبيعتها

بعد صدور الموافقة الكريمة إلى عودة الحياة طبيعتها رصدت "سبق" انطباعات عددٍ من المواطنين في المدينة المنورة الذين عبّروا عن شكرهم للقيادة الرشيدة ووزارة الصحة.

وتفصيلاً، قال المواطن فهد عايش الحربي "نشكر الله على نعمه علينا التي لا تحصى ثم نشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بما قدموه من أجل الوطن والمواطن ونشكر إخواننا في وزارة الصحة بما قدموا من تضحيات من أجل سلامة المواطن والمقيم في وطننا الغالي ونحمد الله على زوال الغمة ونوصي جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بتقوى الله وتمسك بالعقيدة الصحيحة".


وأوضح المواطن فريد الحربي اللهم لك الحمد أولاً ولك الحمد آخرًا ولك الحمد في كل حال نسأل الله جل في علاه أن يمن علينا وعليكم بالصحة والعافية ونشكر حكومتنا ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله فمنذ بداية جائحة المستجد إلى يومنا هذا بذلوا الجهود في خدمة المواطن وأمنه الصحي ونشكر وزارة الصحة ومنسوبيها لما قدمتها من الجهود الكبيرة والمميزة لمواجهة هذه الجائحة.

وأشار المواطن خالد مشرف بعد صدور قرار عودة الحياة إلى طبيعتها نشكر رجال الأمن ورجال الصحة على الجهود الكبيرة على مدى أكثر من ٣ أشهر وهم يبذلون الجهود الجبارة على مدار الساعة في تنفيذ وتطبيق التوجيهات والقرارات الصادرة من الجهات المعنية، مضيفًا أن المملكة أثبتت حكمتها وقدرتها على التعامل خلال فترة الأزمات تفوقت على الدول المتقدمة ويظهر ذلك ولله الحمد من خلال عدد المتعافين من المصابين من فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى عدد الوفيات داعيًا المواطنين والمقيمين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية.


ورصدت "سبق" عودة الحياة إلى طبيعتها وعودة الحركة المرورية في الشوارع والطرقات المختلفة في المدينة المنورة وسط التزام المواطنين والمقيمين التعليمات والقرارات الصادرة من الجهات المعنية واستعداد المحال والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي في الإجراءات الاحترازية والوقائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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