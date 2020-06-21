جدة.. حملات دهم وملاحقة لمخالفي التباعد الجسدي ولبس الكمامة

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قادتها شرطة منطقة مكة المكرمة لتطبيق الاحترازات الوقائية الصحية

نفّذت الجهات الأمنية ممثلة بشرطة منطقة مكة المكرمة حملات دهم على أحياء سوق اليمنة ومعارض السيارات وحي البخارية؛ وذلك لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات، وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي، من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات.

وفي إطار مواصلة جولاتها الميدانية للأسواق الشعبية في جنوب محافظة جدة حررت الشرطة مخالفات لأشخاص لم يلتزموا بتطبيق التباعد الجسدي، ولبس الكمامة، والتجمع، خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وكان للحملات المكثفة التي تنفذها شرطة منطقة مكة المكرمة الأثر الإيجابي في بث الوعي لدى المواطن والمقيم نحو التقيد بالاحترازات الوقائية التي فرضتها وزارة الصحة.