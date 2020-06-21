تسلل فاشل ينتهي بمقتل وإصابة عشرات الحوثيين في البيضاء

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مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات للميليشيا

قُتل وأُصيب العشرات من ميليشيا الحوثي الانقلابية اليوم الأحد بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة، وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن قوات الجيش الوطني حاصرت مجاميع حوثية، حاولت التسلل إلى أحد المواقع في الجبهة، وأوقعت جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح.

وبيّن المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بغارات عدة تجمعات وآليات للميليشيا الحوثية في مناطق متفرقة شمالي البيضاء، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير عدد من الآليات القتالية.