"وقت اللياقة" أول العائدين مع الالتزام التام ببروتوكول وزارة الرياضة والإجراءات الاحترازية

★ ★ ★ ★ ★

بعد انقطاع 3 أشهر

عاود مشتركو أندية وقت اللياقة، بمختلف فروعها، مزاولة تدريباتهم بعد انقطاع دام نحو 3 أشهر نتيجة للإجراءات الاحترازية والإغلاق بسبب تداعيات كورونا، حيث تعود لفتح أبوابها بعد رفع الإغلاق في كل مناطق المملكة.

ووضعت إدارة "وقت اللياقة" عددًا من الضوابط والاحترازات، وفقًا للإجراءات الصحية التي شددت عليها الجهات المختصة، تمثلت في فحص درجة حرارة جسم لدى كل شخص يدخل النوادي، كما عملت تدابير وقائية إضافية، حيث تم وضع مسافة آمنة عن طريق وضع علامات على الأرضيات في كل أنحاء الفروع، وذلك لضمان التباعد الجسدي في كل الأماكن، كما تم تعليق الدفع النقدي وتغييره بالدفع الإلكتروني وإلزام جميع الموظفين ارتداء الأقنعة، أثناء ساعات العمل، بجانب النظافة المستمرة، لكل نواحي الأندية.

وحرصت "وقت اللياقة" أن يكون زيارة أنديتها من خلال تطبيق وقت اللياقة والحجز من خلاله لضمان الدخول وكذلك حجز الحصص الجماعية، ووفرت وقت اللياقة المعقمات في مداخل الأندية وعند الأجهزة المستخدمة.

وخصصت "وقت اللياقة"، عاملين على مدار الساعة لإجراء التعقيم، مع إلزام أي مشترك بإحضار أدواته الشخصية معه عند زيارة النادي ( منشفة، المياه).

يُذكر أن وقت اللياقة طرحت عددًا من الخصومات، تتمثل في خصم 40 % للاشتراك 12 شهرًا لمراكز الفتنس والبرو (النسائية والرجالية)، بجانب خصم 35 % للاشتراك 6 أشهر لمراكز الفتنس والبرو (النسائية والرجالية)، وخصم 30 % للاشتراك 3 أشهر لمراكز الفتنس والبرو (النسائية والرجالية).