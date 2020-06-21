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باحثة مناخ: هذه العوامل تؤدي لاختلاف قياس الحرارة بالمركبات عن الواقع

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قالت إن التفاوت قد يصل لـ10 درجات وفق المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

باحثة مناخ: هذه العوامل تؤدي لاختلاف قياس الحرارة بالمركبات عن الواقع


يتساءل الكثير عن صحة درجة الحرارة المعلنة من محطة الرصد الجوي خصوصًا في فصل الصيف عند مقارنتها بتلك المسجلة في جهاز السيارة, حيث يستغرب بعضهم بعد تلك المقارنة ويتساءل "هل درجات الحرارة المعلنة حقيقية"؟ .

وفي التفاصيل، أوضحت المحاضرة في جامعة الملك فيصل وباحثة الدكتوراه في المناخ الأرصادي أفنان الملحم لـ "سبق" أنَّ قياس درجات الحرارة الجافة تخضع لمقاييس عدة أطلقتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بحيث يكون القياس تحت ظروف جوية معينة.

وأشارت إلى أن هذه المعايير هي: أن تقاس درجة الحرارة في الظل، وأن يكون جهاز القياس محاطًا بصندوق خشبي ذي تهوية جيدة، ثم أن يرتفع جهاز القياس عن سطح الأرض من 1,5م إلى 2م، وأن تُقاس درجة الحرارة في منطقة صحراوية مفتوحة، وأخيرًا أن تكون منطقة القياس بعيدة عن مظاهر التمدن.

ولفتت "الملحم" إلى أن سبب اختلاف درجات الحرارة داخل السيارات عن المعلنة، يعود إلى أنّ جهاز قياس الحرارة داخل السيارة يتأثر بعدة عوامل تجعل هنالك فارق يصل أحيانًا إلى أكثر من عشر درجات مئوية عن المرصودة فعليًا عند التوقف، ومن أهم العوامل أيضًا قرب السيارة من الأسفلت، وحجم وشكل ولون السيارة، بالإضافة إلى التعرض المباشر لأشعة الشمس وكذلك المؤثرات الخارجية المحيطة.

وأضافت أن المستخلص لسبب الاختلاف هو العوامل المحيطة بأجهزة القياس، بدليل اختلاف تسجيل جهاز السيارة لدرجة الحرارة عند الوقوف وعند التشغيل وعند السير لمسافات طويلة.

وختمت باحثة "المناخ الأرصادي" بالتنويه للجميع بعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار داخل السيارة خلال الصيف بسبب ارتفاع الضغط بها الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة في حيز صغير جدًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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