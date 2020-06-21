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رابطة العالم الإسلامي: الشعوب الإسلامية تقف مع في تدابيرها لحفظ حدودها وأمنها

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رابطة العالم الإسلامي: الشعوب الإسلامية تقف مع مصر في تدابيرها لحفظ حدودها وأمنها رابطة العالم الإسلامي: الشعوب الإسلامية تقف مع في تدابيرها لحفظ حدودها وأمنها
دعت المجتمع الدولي لتفعيل "إعلان القاهرة" وإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية

رابطة العالم الإسلامي: الشعوب الإسلامية تقف مع مصر في تدابيرها لحفظ حدودها وأمنها

دعت رابطة العالم الإسلامي، المجتمع الدولي، إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ خطوات عملية لتفعيل مبادرة "إعلان القاهرة بشأن ليبيا" الرامية إلى وقف إطلاق النار، وإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، والمحافظة على وحدة أراضيها، والتي تمثل خارطة طريق للتوصل إلى حل شامل يحافظ على سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات، والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية.

وأكدت الرابطة في بيان لأمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلة الرابطة تقف إلى جانب جمهورية العربية، فيما أعلنه الرئيس عبدالفتاح في هذا الشأن لحماية حدود مصر والحفاظ على أمنها واستقرارها الذي يُعد ركناً مهماً من أمن الأمة العربية والإسلامية.

رابطة العالم الإسلامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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