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دبي تعود من جديد وتفتح أبوابها للسعوديين في هذا التاريخ

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دبي تعود من جديد وتفتح أبوابها للسعوديين في هذا التاريخ دبي تعود من جديد وتفتح أبوابها للسعوديين في هذا التاريخ
استقبلت 17 مليون سائح في عام 2019

دبي تعود من جديد وتفتح أبوابها للسعوديين في هذا التاريخ

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة الكوارث بإمارة دبي السماح للمواطنين والمقيمين بإمارة دبي بالسفر إلى الخارج بشروط محددة بداية من تاريخ 23 يونيو الجاري وفتح أبواب الإمارة لاستقبال السياح والزوار من ومن أنحاء العالم في تاريخ 7 يوليو القادم بعد توقف استقبالهم من أكثر من شهر لاحتواء جائحة كورونا.

وكانت حكومة دبي قد أعلنت الأسبوع الماضي بدء تخفيف الإغلاق الصارم والسماح بإعادة تشغيل بعض الأنشطة التجارية وأنشطة النقل، فيما دعمت القطاع السياحي في الإمارة بتخفيض الرسوم بما فيها تخفيض رسوم البلدية بنسبة 50%.

وتجذب دبي، التي تحولت إلى مركز الأعمال والسياحة الرئيس في الشرق الأوسط، ملايين الزوار سنوياً بفضل شواطئها وفنادقها الفاخرة ومراكز التسوق الراقية ومواسمها السياحية والتسويقية.

واستقبلت الإمارة 16.7 مليون سائح العام الماضي وفقاً لتقديرات رسمية، وكانت الهند والسعودية وبريطانيا من أهم مصدري السياح إلى الإمارة رغم الارتفاع السريع لعدد السياح الصينيين في السنوات الأخيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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