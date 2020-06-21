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بقرار من رئيس البلدية.. تأجيل مباريات في البرازيل لمنح الأندية الوقت للاستعداد

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بقرار من رئيس البلدية.. تأجيل مباريات في البرازيل لمنح الأندية الوقت للاستعداد بقرار من رئيس البلدية.. تأجيل مباريات في البرازيل لمنح الأندية الوقت للاستعداد
المحكمة رفضت الطلب واعتبار الفريقين منسحبين

بقرار من رئيس البلدية.. تأجيل مباريات في البرازيل لمنح الأندية الوقت للاستعداد

قرر رئيس بلدية ريو دي جانيرو تأجيل مباراتين لفريقي بوتافوجو وفلومينسي لمنح الناديين المزيد من الوقت من أجل الاستعداد.
وأصبح دوري ولاية ريو دي جانيرو أول مسابقة محلية في البرازيل تستأنف النشاط بعد توقف ثلاثة أشهر بسبب جائحة ، حيث فاز فلامنجو حامل اللقب 3-0، على بانجو يوم الخميس الماضي.
ورفضت المحكمة طعن الناديين لتأجيل المباريات واعتبارهما منسحبين.
وأعلن فريق كورينثيانز، المشارك في دوري ولاية ساو باولو يوم أمس إصابة ثمانية لاعبين من الفريق بفيروس كورونا وخمسة من العاملين، مع تأجيل العودة للتمارين للأسبوع القادم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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