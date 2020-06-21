أخبار عاجلة

الطقس اليوم: رياح سطحية على الشرقية والشمالية والرياض والقصيم ونجران -
ملعب ONTime - حلقة الاربعاء 24/06/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - إجابات سريعة مع "أحمد خيري " ..حسام عاشور مصدوم -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "أحمد خيري" بضيافة (أحمد شوبير) بتاريخ 24/06/2020 -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "محمد حليم" بضيافة (أحمد شوبير) بتاريخ 24/06/2020 -
جمهور التالتة - حلقة الأربعاء 24/6/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - احمد خيري :بعد سادس تمرينة جالي رباط صليبي ومشوار إصابته المتكرره -
ملعب ONTime - عاجل ..وجود خمس حالات إجابية للاعبي نادي طنطا -
المداخلة لكابتن حمادة أنور عن نادي الزمالك وصفقاته وعدم استكماله للدوري -
لعبة الكروت مع كابتن طارق السعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العاصمة الصينية قادرة على إجراء مليون فحص يوميًّا لاحتواء "كورونا"

Print
العاصمة الصينية قادرة على إجراء مليون فحص يوميًّا لاحتواء "كورونا" العاصمة الصينية قادرة على إجراء مليون فحص يوميًّا لاحتواء "كورونا"
توسعت في الكشف بعد ظهور إصابات في سوق لبيع الأغذية

العاصمة الصينية قادرة على إجراء مليون فحص يوميًّا لاحتواء

ذكر المتحدث باسم لجنة الصحة في العاصمة الصينية بكين قاو شياو جون، اليوم (الأحد)، أن بكين قادرة على فحص قرابة مليون شخص يوميًّا للكشف عن ، مع استمرار الفحوصات في مختلف أنحاء المدينة لاحتواء تفشٍّ جديد للفيروس.

وأوضح "جون" أن قدرة بكين على إجراء الفحوص فاقت مثليْها منذ ظهور التفشي الجديد، لتتجاوز 230 ألف فحص يوميًّا في 124 مؤسسة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وضاعفت بكين التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة، حالات الفحص منذ ظهور سلسلة من حالات العدوى في سوق لبيع الأغذية بالجملة قبل أكثر من أسبوع.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نصائح طبية ونفسية مهمة بعد قرارات رفع الحظر والتعايش مع فيروس كورونا | #من_مصر

نصائح طبية ونفسية مهمة بعد قرارات رفع الحظر والتعايش مع فيروس كورونا | #من_مصر

لأول مرة في مصر إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة فيروس كورونا بمستشفى المطرية التعليمي بالمجان

لأول مرة في مصر إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة فيروس كورونا بمستشفى المطرية التعليمي بالمجان

تقرير كاميرا من مصر ترصد آراء المواطنين بعد قرارات رفع حظر التجوال والتعايش مع فيروس كورونا

تقرير كاميرا من مصر ترصد آراء المواطنين بعد قرارات رفع حظر التجوال والتعايش مع فيروس كورونا

مساء dmc - رامي رضوان يشرح ما سببته أزمة فيروس كورونا في دخل المواطن

مساء dmc - رامي رضوان يشرح ما سببته أزمة فيروس كورونا في دخل المواطن

شبكة عيون الإخبارية