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"بلدية الشرائع" تصادر مجموعة من الإبل السائبة شرق مكة

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تشكل خطورة على مرتادي الطرق في مخطط الراشدية

صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية وإدارة وحدات الذبح بأمانة العاصمة المقدسة الإبل السائبة في المناطق السكنية في مخطط الراشدية والتي تشكل خطورة على مرتادي الطرق.

وخصصت أمانة العاصمة المقدسة فرقاً رقابية للمرور على المخططات السكنية بصفة يومية لرصد الإبل السائبة وتكثيف أعمال الرقابة الميدانية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

ودعت الأمانة جميع أصحاب الإبل بالحرص على رعايتها وعدم تركها سائبةً، مناشدة المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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