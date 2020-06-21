أخبار عاجلة

الطقس اليوم: رياح سطحية على الشرقية والشمالية والرياض والقصيم ونجران -
ملعب ONTime - حلقة الاربعاء 24/06/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - إجابات سريعة مع "أحمد خيري " ..حسام عاشور مصدوم -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "أحمد خيري" بضيافة (أحمد شوبير) بتاريخ 24/06/2020 -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "محمد حليم" بضيافة (أحمد شوبير) بتاريخ 24/06/2020 -
جمهور التالتة - حلقة الأربعاء 24/6/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - احمد خيري :بعد سادس تمرينة جالي رباط صليبي ومشوار إصابته المتكرره -
ملعب ONTime - عاجل ..وجود خمس حالات إجابية للاعبي نادي طنطا -
المداخلة لكابتن حمادة أنور عن نادي الزمالك وصفقاته وعدم استكماله للدوري -
لعبة الكروت مع كابتن طارق السعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بسبب نتائج الكشف عن كورونا .. الاتفاق يؤجل عودة التدريبات

Print

بسبب نتائج الكشف عن كورونا .. الاتفاق يؤجل عودة التدريبات

قرر نادي الاتفاق، تأجيل انطلاقة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، التي كانت مقررة، مساء اليوم الأحد، نظراً لعدم اكتمال نتائج فحوصات الكشف عن «كوفيد-19»، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لاستئناف الحصص التدريبية لاحقاً.
يذكر أن عناصر فريق كرة القدم، لاعبين، وإداريين، وأفراد أجهزة فنية وطبية، خضعوا لفحوص السبت، وفقاً لبروتوكول العودة، في وقت أنهى الترتيبات الاحترازية من خلال تهيئة البيئة والوقاية بتوفير المعقمات والمطهرات لتطهير كافة الأسطح مع الحرص على التهوية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نصائح طبية ونفسية مهمة بعد قرارات رفع الحظر والتعايش مع فيروس كورونا | #من_مصر

نصائح طبية ونفسية مهمة بعد قرارات رفع الحظر والتعايش مع فيروس كورونا | #من_مصر

لأول مرة في مصر إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة فيروس كورونا بمستشفى المطرية التعليمي بالمجان

لأول مرة في مصر إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة فيروس كورونا بمستشفى المطرية التعليمي بالمجان

تقرير كاميرا من مصر ترصد آراء المواطنين بعد قرارات رفع حظر التجوال والتعايش مع فيروس كورونا

تقرير كاميرا من مصر ترصد آراء المواطنين بعد قرارات رفع حظر التجوال والتعايش مع فيروس كورونا

مساء dmc - رامي رضوان يشرح ما سببته أزمة فيروس كورونا في دخل المواطن

مساء dmc - رامي رضوان يشرح ما سببته أزمة فيروس كورونا في دخل المواطن

شبكة عيون الإخبارية