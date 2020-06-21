شاختار يتوّج بطلًا للدوري الأوكراني لكرة القدم

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قبل الختام بـ6 جولات.. للمرة الرابعة تواليًا

توّج شاختار دانييتسك اليوم بلقب الدوري الأوكراني لكرة القدم للمرة الرابعة تواليًا، و13 في تاريخه، بفوزه على ألكسندريا 3-2، أمس، قبل 6 جولات من ختام المسابقة.

وعاود الدوري الأوكراني نشاطه الشهر الماضي بعد توقف بسبب فيروس كورونا المستجد، وتقام المباريات خلف أبواب مؤصدة.

وبعد أن فاز ذهابًا خارج ملعبه 2-1 في 12 مارس، سيكون شاختار أمام فرصة كبيرة لبلوغ الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حين يستضيف فولفسبورغ الألماني أغسطس المقبل في إياب ثمن النهائي.