"وزارة الدفاع" تفتح التسجيل في الكليات العسكرية لخريجي الثانوية

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يبدأ بعد غدٍ الثلاثاء من خلال الموقع الإلكتروني

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عن فتح باب التسجيل والقبول بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لخريجي طلبة الثانوية العامة.

وحددت "اللجنة المركزية" يوم بعد غد الثلاثاء الموافق (11/2/ 1441هـ) موعداً لاستقبال الطلبات الذي يستمر حتى يوم الأربعاء الموافق (1441/11/10 هـ) من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للجنة -بوابة القبول لموحد للقوات المسلحة- (https://afca.mod.gov.sa)، والاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة.وزارة الدفاع