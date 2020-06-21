أخبار عاجلة

الطقس اليوم: رياح سطحية على الشرقية والشمالية والرياض والقصيم ونجران -
ملعب ONTime - حلقة الاربعاء 24/06/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - إجابات سريعة مع "أحمد خيري " ..حسام عاشور مصدوم -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "أحمد خيري" بضيافة (أحمد شوبير) بتاريخ 24/06/2020 -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "محمد حليم" بضيافة (أحمد شوبير) بتاريخ 24/06/2020 -
جمهور التالتة - حلقة الأربعاء 24/6/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - احمد خيري :بعد سادس تمرينة جالي رباط صليبي ومشوار إصابته المتكرره -
ملعب ONTime - عاجل ..وجود خمس حالات إجابية للاعبي نادي طنطا -
المداخلة لكابتن حمادة أنور عن نادي الزمالك وصفقاته وعدم استكماله للدوري -
لعبة الكروت مع كابتن طارق السعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"العجلان" رئيسًا لغرفة الرياض بالإجماع و"المرشد" و"الراجحي" نائبين

Print
انضمام سيدتين لعضوية المجلس لأول مرة في تاريخ الغرفة

عقد مجلس إدارة غرفة الرياض اجتماعه الأول، في دورته الثامنة عشرة، اليوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020 بمقر الغرفة. تم خلال الاجتماع اختيار عجلان بن عبدالعزيز العجلان رئيسًا لمجلس الإدارة بالإجماع، وانتخاب كلٍّ من: محمد بن عبدالله المرشد، ونايف بن عبدالله الراجحي، نائبين للرئيس، كما انتخب إبراهيم بن عبدالرحمن بن الشيخ ممثلًا للغرفة في مجلس الغرف .

وعبر رئيس مجلس الإدارة عجلان العجلان، عن شكره العميق لزملائه الأعضاء لثقتهم باختياره رئيسًا للمجلس، معربًا عن أمله في أن يتمكّن المجلس من مواصلة قيادة غرفة الرياض للنهوض بقطاع الأعمال بمنطقة الرياض، وخدمة الاقتصاد الوطني وبرامج التنمية تحت قيادة قائد المسيرة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله.

وأضاف "العجلان": أن "المجلس سيواصل تعزيز دور الغرفة في التفاعل مع متطلّبات المرحلة والمتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية والاستثمارية محليًّا ودوليًّا، واستراتيجية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي يقودها سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، عبر مسارات رؤية المملكة 2030، وما تبعها من خطوات عملية تبلورت في العديد من القرارات التاريخية والبرامج والمشاريع التنموية العملاقة".

ورحّب "العجلان" بانضمام سيدتين لعضوية المجلس لأول مرة في تاريخ الغرفة، مؤكدًا أن المرأة السعودية أثبتت قدرتها العالية وتميزها في كافة المجالات بما فيها قطاع الأعمال، مشيدًا بجهود عضوتَي المجلس: خلود الدخيل، ولطيفة الوعلان، في تعزيز دور المرأة في قطاع الأعمال.

ونوّه إلى ما تجده غرفة الرياض من دعم واهتمام من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، ونائبه؛ مما كان له بالغ الأثر في تعزيز دور الغرفة في خدمة قطاع الأعمال وخدمة المجتمع المحلي وتعزيز دورها التنموي.

كما عبّر نائبا الرئيس: المرشد، والراجحي؛ عن شكرهما واعتزازهما بثقة أعضاء المجلس بانتخابهما نائبين للرئيس، مشيرين إلى أن المجلس يتطلّع بكل الاعتزاز للتفاعل مع مقترحات ومطالب رجال وسيدات الأعمال لبناء بيئة أفضل للنهوض بقطاع الأعمال بالرياض.

كما وجّه إبراهيم بن الشيخ، شكره وتقديره لزملائه أعضاء المجلس لثقتهم باختياره ممثلًا للغرفة في مجلس الغرف، مؤكدًا الدور الهام الذي يضطلع به المجلس في خدمة قطاع الأعمال.

غرفة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"آركو" تثمن قرار السعودية بشأن تقليص عدد الحجاج في موسم هذا العام

"آركو" تثمن قرار السعودية بشأن تقليص عدد الحجاج في موسم هذا العام

تقرير أمريكي: السعودية أفضل دولة للنساء في العالم العربي

تقرير أمريكي: السعودية أفضل دولة للنساء في العالم العربي

استثمار رياضي .. السعودية تقترب من حقوق الدوري الألماني في الشرق الأوسط

استثمار رياضي .. السعودية تقترب من حقوق الدوري الألماني في الشرق الأوسط

تقرير أمريكي: السعودية أفضل دولة للنساء في العالم العربي

تقرير أمريكي: السعودية أفضل دولة للنساء في العالم العربي

شبكة عيون الإخبارية