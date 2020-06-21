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"السفر العالمي" للدول: ارفعوا الحجر الصحي واستغلوا صيف 2020

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"السفر العالمي" للدول: ارفعوا الحجر الصحي واستغلوا صيف 2020 "السفر العالمي" للدول: ارفعوا الحجر الصحي واستغلوا صيف 2020
رحّب بإجراءات فتح الحدود في جميع أنحاء أوروبا وعدد من الدول الأخرى

رحّبت رئيسة مجلس السفر العالمي جلوريا جيفارا، بإعادة فتح الحدود وتخفيف قيود السفر في جميع أنحاء أوروبا وعدد من الدول الأخرى، وأثنت على توصية المفوضية الأوروبية برفع جميع ضوابط الحدود الداخلية، وكذلك إعلان الموقع الإلكتروني إعادة فتح الاتحاد الأوروبي لمساعدة المسافرين على التخطيط لقضاء عطلاتهم الأوروبية.

وفي هذا الخصوص طالَبَ المجلس الدول التي لديها إجراءات الحجر الصحي بإعادة النظر وتحديد جدول زمني واضح لإزالتها، لتوفير قدر أكبر من المرونة للسفر والسياحة وتحسين الاقتصاد واستغلال الطلبات الكبيرة لقضاء إجازة الصيف للعام الحالي.

وأضاف أن هذه الخطوة المهمة ستساعد في تشجيع المصطافين على بدء السفر مرة أخرى، وتوفير دفعة حيوية لقطاع السفر والسياحة، وبدء الانتعاش الاقتصادي العالمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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