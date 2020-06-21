وزير التعليم يعتمد الإطار التنظيمي لمشروع برامج التطوير المهني الصيفي عن بُعد

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يشمل جميع مناطق ومحافظات المملكة المقرر تنفيذه ابتداء من 7/ 11/ 1441هـ

اعتمد وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، الإطار التنظيمي لمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لعام 1441هـ/ 2020م (المرحلة الثالثة- عن بُعد)، المقرر تنفيذه ابتداء من تاريخ 7/ 11/ 1441هـ، الموافق 28/ 6/ 2020م، أثناء الإجازة الصيفية وفترة عودة الهيئة التعليمية، من خلال توفير خيارات متنوعة من البرامج التطويرية النوعية، وبما ينعكس إيجابًا على تحسين الممارسات التعليمية، ونواتج التعلم.

وتأتي المرحلة الثالثة من المشروع؛ استكمالًا لمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي في مرحلتيه السابقتين، والذي شَمِلَ جميع مناطق ومحافظات المملكة، وبمشاركة فاعلة من الجامعات السعودية؛ حيث يهدف المشروع إلى رفع مستوى الأداء المهني في ضوء المعايير المهنية للمعلم؛ للمساهمة في تجويد نواتج التعلم، وتقديم برامج تخصصية عامة متنوعة وفق احتياجات التطوير المهني بصورة مستمرة، وإعادة ورفع مستوى التأهيل العلمي والمهني لشاغلي الوظائف التعليمية، من خلال استثمار قنوات التعليم عن بُعد في وزارة التعليم، وتطبيقات التقنية الحديثة.

ويركز المشروع على دعم شاغلي الوظائف التعليمية للحصول على نقاط التطوير المهني، واستيفاء متطلبات الترقية، وتعزيز ثقافة التطوير المهني لإيجاد لغة مهنية مشتركة بين التربويين، إضافة إلى دعم الجاهزية للتعليم والتعلم من بداية العام الدراسي، وتهيئة المعلم الجديد للممارسة المهنية التربوية والتعليمية.

ويستثمر المشروع الخبرات النوعية لدى شاغلي الوظائف التعليمية من العائدين من برامج الابتعاث (خبرات، حملة المؤهلات العليا من الماجستير والدكتوراه)، كما يعمل على تحسين قدرات شاغلي الوظائف التعليمية في مجال اللغات، واختبارات تحديد المستوى، وتوفير بيئة مرنة لربط المتدربين بمصادر التدريب المتنوعة على نطاق واسع زمانيًّا ومكانيًّا).

ويندرج تحت الإطار التنظيمي للمشروع: تخصيصُ ما نسبته 60% من البرامج التدريبية في خطة التدريب الصيفي لكل إدارة من الإدارات العامة للتعليم المشاركة بإدارة عمليات التدريب عن بُعد، وما نسبته 40% من البرامج التدريبية تُخَصص لإدارات التعليم المرتبطة بها؛ بحيث تستفيد الإدارة العامة من النسبة المتبقية في حال اكتفاء البرامج من إدارات التعليم المرتبطة، وألا تقل عدد الأيام التدريبية عن يوم تدريبي واحد، أو إجمالي عدد الساعات لا يقل عن 4 ساعات كحد أدنى، ولا تزيد على ثلاثة أيام تدريبية أو إجمالي ساعات لا يزيد على 12 ساعة، وبما يتناسب مع طبيعة ومحتوى البرنامج التدريبي، وأن يكون عدد المتدربين في البرنامج التدريبي الواحد 25 - 100 متدربًا.

ونصت ضوابط اختيار منصات التدريب "عن بُعد" على أن تتمتع بمستوى عالٍ في الأمن السيبراني، وتحتوي على الأدوات الأساسية التي يحتاجها المدرب، وأن تُمكّن المتدرب من تحميل جميع صيغ الملفات التي تخدم العملية التدريبية، وتتوافق مع البرمجيات وأنظمة التشغيل المختلفة، إضافة إلى تقديمها الحِزَم التدريبية باللغة العربية وبطريقة ميسرة ومفهومة، وتحقق التفاعلية بين العناصر الثلاثة (المدرب، والمتدرب، والمحتوى التدريبي).وزير التعليم