أخبار عاجلة

الطقس اليوم: رياح سطحية على الشرقية والشمالية والرياض والقصيم ونجران -
ملعب ONTime - حلقة الاربعاء 24/06/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - إجابات سريعة مع "أحمد خيري " ..حسام عاشور مصدوم -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "أحمد خيري" بضيافة (أحمد شوبير) بتاريخ 24/06/2020 -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "محمد حليم" بضيافة (أحمد شوبير) بتاريخ 24/06/2020 -
جمهور التالتة - حلقة الأربعاء 24/6/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - احمد خيري :بعد سادس تمرينة جالي رباط صليبي ومشوار إصابته المتكرره -
ملعب ONTime - عاجل ..وجود خمس حالات إجابية للاعبي نادي طنطا -
المداخلة لكابتن حمادة أنور عن نادي الزمالك وصفقاته وعدم استكماله للدوري -
لعبة الكروت مع كابتن طارق السعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"آل فهيد": 25 دولاراً رسوم دخول لكل الجنسيات.. وشرم الشيخ معفاة

Print
"آل فهيد": 25 دولاراً رسوم دخول مصر لكل الجنسيات.. وشرم الشيخ معفاة "آل فهيد": 25 دولاراً رسوم دخول لكل الجنسيات.. وشرم الشيخ معفاة
أكد حرص المصرية على تقديم كافة التسهيلات للسائح العربي

قالت المنظمة العربية للسياحة إن الرسوم التي فرضتها جمهورية العربية لدخول أراضيها هي 25 دولاراً لكل فرد، وليست مقصورة على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، أن الرسوم المفروضة لكافة الجنسيات ما عدا الاتفاقيات الثنائية، مضيفًا: "بالنسبة للرحلات المباشرة إلى مدينة شرم الشيخ فهى معفاة من الرسوم 100%".

وأكد أن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للسائح العربي، ابتداءً من وصوله للمطار وحتى مغادرته، كما أنها حريصة على أن تكون جميع الأسعار المقدمة من إقامة وبرامج سياحية وغيرها من الخدمات بأسعار تنافسية وفي متناول الجميع.

وأشار أن كل الدول العربية حريصة كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للسائح العربي انطلاقاً من أهدافها لتنمية وتطوير السياحة العربية البينية.

جاء ذلك في أعقاب ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرًا بشأن فرض جمهورية مصر العربية رسوم دخول على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شركة مصر للطيران تعلن جدول رحلاتها بعد استئناف الرحلات أول يوليو "الحلقة الكاملة" | #من_مصر

شركة مصر للطيران تعلن جدول رحلاتها بعد استئناف الرحلات أول يوليو "الحلقة الكاملة" | #من_مصر

ملعب ONTime - تقرير خاص حول استعدادات فريق مصر للمقاصة لعودة الدوري

ملعب ONTime - تقرير خاص حول استعدادات فريق مصر للمقاصة لعودة الدوري

نصائح طبية ونفسية مهمة بعد قرارات رفع الحظر والتعايش مع فيروس كورونا | #من_مصر

نصائح طبية ونفسية مهمة بعد قرارات رفع الحظر والتعايش مع فيروس كورونا | #من_مصر

محافظ البحيرة يوضح سبب إزالة مستشفى العزل الميداني بمركز الرحمانية في البحيرة | #من_مصر

محافظ البحيرة يوضح سبب إزالة مستشفى العزل الميداني بمركز الرحمانية في البحيرة | #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية