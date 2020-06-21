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أكد حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة التسهيلات للسائح العربي

قالت المنظمة العربية للسياحة إن الرسوم التي فرضتها جمهورية مصر العربية لدخول أراضيها هي 25 دولاراً لكل فرد، وليست مقصورة على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، أن الرسوم المفروضة لكافة الجنسيات ما عدا الاتفاقيات الثنائية، مضيفًا: "بالنسبة للرحلات المباشرة إلى مدينة شرم الشيخ فهى معفاة من الرسوم 100%".

وأكد أن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للسائح العربي، ابتداءً من وصوله للمطار وحتى مغادرته، كما أنها حريصة على أن تكون جميع الأسعار المقدمة من إقامة وبرامج سياحية وغيرها من الخدمات بأسعار تنافسية وفي متناول الجميع.

وأشار أن كل الدول العربية حريصة كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للسائح العربي انطلاقاً من أهدافها لتنمية وتطوير السياحة العربية البينية.

جاء ذلك في أعقاب ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرًا بشأن فرض جمهورية مصر العربية رسوم دخول على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.