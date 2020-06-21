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الجامعة العربية تعقد اجتماعًا وزاريًّا طارئًا غدًا لبحث الأوضاع في ليبيا

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الجامعة العربية تعقد اجتماعًا وزاريًّا طارئًا غدًا لبحث الأوضاع في ليبيا الجامعة العربية تعقد اجتماعًا وزاريًّا طارئًا غدًا لبحث الأوضاع في ليبيا
يعقد عبر الإنترنت برئاسة سلطنة عمان

الجامعة العربية تعقد اجتماعًا وزاريًّا طارئًا غدًا لبحث الأوضاع في ليبيا

أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم (الأحد)، أنه تقرر عقد الاجتماع الطارئ عبر الإنترنت على مستوى وزراء الخارجية غدًا، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وذكرت الجامعة في بيان أن الاجتماع سيُعقد برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان بناء على طلب من ؛ لبحث تطورات الوضع في ليبيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وتلقّت الأمانة العامة الجمعة طلبًا من مصر لعقد هذا الاجتماع الذي أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة أنها لن تشارك فيه.جامعة الدول العربية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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