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السودان يدعو إلى تجنب التصعيد في ملف سد النهضة

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السودان يدعو إلى تجنب التصعيد في ملف سد النهضة السودان يدعو إلى تجنب التصعيد في ملف سد النهضة
"عباس" شدد على ضرورة إبرام اتفاق قبل الملء

السودان يدعو إلى تجنب التصعيد في ملف سد النهضة

دعا السودان اليوم (الأحد) لتجنّب التصعيد في ملف سد النهضة الإثيوبي عقب إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي.

وشدد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، على ضرورة توقيع اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان، قبل بدء أديس أبابا ملء بحيرة السد في الأول من يوليو (تموز) المقبل، بناءً على ما تم الإعلان عنه، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقال "عباس": "إن "توقيع اتفاق يعد شرطًا أساسيًا بالنسبة لنا للبدء في ملء السد. ومن حق السودان أن يطالب باتفاق قبل الملء".

وقدّمت مصر إلى مجلس الأمن طلبًا تدعوه فيه إلى التدخّل من أجل تأكيد أهمّية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نيّة، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصّل إلى حلّ عادل ومتوازن لقضيّة سدّ النهضة الإثيوبي.

ويأتي ذلك في ظل تعثّر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا. وفشلت الدول الثلاث في التوصّل إلى اتّفاق في ما بينها.

سد النهضة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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