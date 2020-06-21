الإطاحة بتشكيل عصابي بالشرقية تورط بسرقة 51 سيارة تحت تهديد السلاح

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مكون من مواطنيّن وشخصين آخرين من الجنسية اليمنية وتمت احالتهم للنيابة العامة

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي مكون من مواطنيّن وشخصين آخرين من الجنسية اليمنية (جميعهم بالعقد الثالث والرابع من العمر) .

جاء ذلك بعد تورطهم بالسرقة من (51) سيارة، وارتكاب (11) قضيةٍ أُخرى تتمثل في نشل المارة باستخدام دراجة نارية تم ضبطها بحوزتهم ، بالإضافةِ إلى (9) قضايا سلب تحت تهديد السلاح الأبيض في مدينة الدمام ، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة ، لإحالتهم إلى لنيابة العامة .