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"بلومبيرغ": أزمة القنوات الرياضية القطرية تعيق بث مباريات الدوري الإيطالي

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"بلومبيرغ": أزمة القنوات الرياضية القطرية تعيق بث مباريات الدوري الإيطالي "بلومبيرغ": أزمة القنوات الرياضية القطرية تعيق بث مباريات الدوري الإيطالي
بعد الأزمة المالية التي عصفت بها

يعاني عشاق الكالتشيو، أزمة حقيقية نتيجة عدم إذاعة مباريات البطولة عقب استئنافها، أمس السبت، بعد توقف إجباري استمر ما يقرب من 15 أسبوعًا، نتيجة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت "بلومبيرغ" : إن "متابعي الدوري الإيطالي، في 35 دولة، فشلوا في متابعة المباراتين اللتين أقيمتا أمس مع عودة المسابقة مرة أخرى؛ وذلك بين تورينو وبارما، وهيلاس فيرونا وكالياري؛ وذلك نتيجة عدم إذاعة المباريات على قنوات Bein Sports القطرية".

ولم تعلن "بي إن سبورتس" عن وجود مباريات مذاعة للدوري الإيطالي عبر قنواتها خلال الأيام القليلة الماضية؛ إلا أن الأزمة المالية التي تعاني منها الشبكة القطرية تسببت في إعاقة بث مباريات الدوري الإيطالي.

وأشارت بلومبيرغ، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن شبكة "بي إن سبورتس" دفعت 500 مليون دولار للحصول على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي؛ وذلك في الفترة من عامي 2018 إلى 2021؛ إلا أن الخلافات اشتعلت بين القناة القطرية ورابطة الدوري الإيطالي أخيرًا؛ مما تسبب في إيقاف بث المباريات على القناة.

وأكدت بلومبيرغ أن الأزمة بين الطرفين بدأت مع إقامة مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو في ، بعد أن رفض الاتحاد الإيطالي طلب الدوحة لعدم إقامتها في السعودية.

وأضافت: "بدأت رابطة الدوري الإيطالي بالفعل في البحث عن تكتل إعلامي آخر يقوم بشراء حقوق بث الكالتشيو؛ وذلك لتعويض الخسارة المالية التي تسبب فيها عجز (بي إن سبورتس) عن سداد مستحقات الرابطة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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