فيها معلمة وزميلتها.. مشهد مروع لسيارة صغيرة بين شاحنتين

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على أحد الطرق بالصين

إياك أن تقود سيارتك بين شاحنتين، فقد كشف شريط فيديو عن حادث تصادم غريب في الصين، سحقت فيه سيارة صغيرة بيضاء بين شاحنتين ثقيلتين، وأصيبت سائقتها وراكبة معها.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم الاثنين الماضي في مقاطعة شيانيو بمحافظة فوجيان بجنوبي شرق الصين.

وتظهر لقطات فيديو مروعة، سيارة بيضاء صغيرة متوقفة على الطريق على بعد مسافة آمنة خلف شاحنة خلاط أسمنت، وفجأة اقتربت شاحنة ثقيلة خضراء بسرعة بعدما فقد سائقها السيطرة، لتصدم الشاحنة السيارة الصغيرة بعنف وتدفعها إلى الأمام.

وفي أعنف لقطة، تدخل السيارة البيضاء بركابها تحت خلاط الأسمنت، وتواصل الشاحنة الخضراء طريقها حتى تنسحق السيارة البيضاء، وتتضرر الشاحنتان ويتصاعد دخان من الشاحنة الخضراء.

وعلى الفور، تم استدعاء الشرطة ورجال الإطفاء إلى موقع الحادث، لإنقاذ قائدة السيارة البيضاء وراكبة وقد أصيبتا بجروح في الحادث، وعقب إخراجهما تم نقلهما إلى المستشفى.

وحسب بيان الشرطة: "أصيبت امرأتان بجروح، وهما معلمتان في مدرسة محلية، وحالتهما مستقرة، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة".