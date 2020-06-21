أخبار عاجلة

الطقس اليوم: رياح سطحية على الشرقية والشمالية والرياض والقصيم ونجران -
ملعب ONTime - حلقة الاربعاء 24/06/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - إجابات سريعة مع "أحمد خيري " ..حسام عاشور مصدوم -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "أحمد خيري" بضيافة (أحمد شوبير) بتاريخ 24/06/2020 -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "محمد حليم" بضيافة (أحمد شوبير) بتاريخ 24/06/2020 -
جمهور التالتة - حلقة الأربعاء 24/6/2020 مع الإعلامى إبراهيم فايق - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - احمد خيري :بعد سادس تمرينة جالي رباط صليبي ومشوار إصابته المتكرره -
ملعب ONTime - عاجل ..وجود خمس حالات إجابية للاعبي نادي طنطا -
المداخلة لكابتن حمادة أنور عن نادي الزمالك وصفقاته وعدم استكماله للدوري -
لعبة الكروت مع كابتن طارق السعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إصابة 2 من أفراد الدفاع المدني بحريق نشب بمستشفى المخواة الجديد

Print
فيما لا تزال إجراءات التحقيق مستمرة لمعرفة أسباب الحادث

إصابة 2 من أفراد الدفاع المدني بحريق نشب بمستشفى المخواة الجديد

كشف الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، عن تعرض اثنين من أفراد الدفاع المدني للإصابة في حريق مستشفى المخواة الجديد وهم بصحة جيدة.

وفي التفاصيل، فقد أكد العقيد جمعان بن دايس الغامدي أن مركز القيادة والتوجيه تلقى بلاغًا اليوم في تمام الساعة 14:37 مفاده وقوع حريق داخل مستشفى المخواة الجديد (تحت الإنشاء).. وعلى الفور تم تحريك ثلاث فِرَق إطفاء وإنقاذ من إدارة المخواة، وعند الوصول وُجد الحريق داخل وحدة سكنية (بركس) خارج المستشفى تابعة لشركة متعهد الصيانة بالمستشفى.

وأضاف "الغامدي" أنه تم احتراق بركس مع تضرر 3 بركسات أخرى مجاورة، تُستخدم سكنًا لعمال الشركة المشغلة، وتمت السيطرة على الحريق والمحافظة على 7 بركسات؛ حيث تم دعم الموقف بعدد 6 فِرَق إطفاء من إدارة قلوة وإدارة الباحة ومركز الدفاع المدني بعقبة الباحة، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات عدا إصابة عدد 2 من أفراد الدفاع المدني بجهد حراري في موقع الحادث، وتم نقلهم لمستشفى المخواة العام وهم بصحة جيدة، وما زالت إجراءات التحقيق مستمرة لمعرفة أسباب الحادث.

في غضون ذلك دعا الدفاع المدني، الجميعَ إلى أخذ الحيطة والحذر خاصة خلال فترة الصيف، بالتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية، وعدم زيادة الأحمال متمنين للجميع السلامة الدائمة.

إصابة 2 من أفراد الدفاع المدني بحريق نشب بمستشفى المخواة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الطقس اليوم: رياح سطحية على الشرقية والشمالية والرياض والقصيم ونجران

الطقس اليوم: رياح سطحية على الشرقية والشمالية والرياض والقصيم ونجران

"الحارثي" و"العوفي" يزوران سجون مكة المكرمة

"الحارثي" و"العوفي" يزوران سجون مكة المكرمة

لن تصدق.. "ابن لادن" يظهر في مدرجات نادٍ إنجليزي.. تعرَّف على القصة

لن تصدق.. "ابن لادن" يظهر في مدرجات نادٍ إنجليزي.. تعرَّف على القصة

بلدية النماص تكثف جهودها الخدمية لاستقبال المصطافين مع رفع منع الحظر

بلدية النماص تكثف جهودها الخدمية لاستقبال المصطافين مع رفع منع الحظر

شبكة عيون الإخبارية