أخبار عاجلة

المداخلة لكابتن حمادة أنور عن نادي الزمالك وصفقاته وعدم استكماله للدوري -
لعبة الكروت مع كابتن طارق السعيد -
جريمة عنوانها الخيانة والخسة.. زوج يحرض على اغتصاب زوجته والأمر ينتهي بقتلها -
ملعب ONTime - أحمد خيري :نادي الأهلي لم يتخلي عني اثناء إصابتي -
ملعب ONTime - أحمد خيري يكشف تفاصيل إصابته اثناء لعبه لنادي الإسماعيلي -
ملعب ONTime - أحمد خيري .. ضحية سوء التوفيق -
شركة مصر للطيران تعلن جدول رحلاتها بعد استئناف الرحلات أول يوليو "الحلقة الكاملة" | #من_مصر -
ملعب ONTime -إجابات سريعة مع "محمد حليم " .."انا أهلاوي" -
ملعب ONTime - تقرير خاص حول استعدادات فريق مصر للمقاصة لعودة الدوري -
واقعة مؤسفة أهالي مريض يعتدون على الطاقم الطبي بمستشفى الأزهر بدمياط الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. الإجراءات الاحترازية المطبقة في ‎إمارة مكة للحد من "‎كورونا"

Print
شاهد.. الإجراءات الاحترازية المطبقة في ‎إمارة مكة للحد من "‎كورونا" شاهد.. الإجراءات الاحترازية المطبقة في ‎إمارة مكة للحد من "‎كورونا"
شملت تركيب كاميرا حرارية لقياس الحرارة وتطبيق التباعد بين المراجعين

شاهد.. الإجراءات الاحترازية المطبقة في ‎إمارة مكة للحد من

طبّقت إمارة منطقة مكة المكرمة، جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار المستجد بالتزامن مع عودة الموظفين، اليوم إلى مقار أعمالهم.

وأظهر بثته إمارة منطقة مكة المكرمة، تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية؛ منها: الكاميرات الحرارية لقياس درجات الحرارة، ولبس الكمامة، وتحقيق التباعد الاجتماعي للمراجعين.

كما شملت تلك الإجراءات تعقيم مرافق الإمارة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة لعودة الموظفين إلى مقار عملهم اليوم، تحت شعار "نعود بحذر".

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نصائح طبية ونفسية مهمة بعد قرارات رفع الحظر والتعايش مع فيروس كورونا | #من_مصر

نصائح طبية ونفسية مهمة بعد قرارات رفع الحظر والتعايش مع فيروس كورونا | #من_مصر

لأول مرة في مصر إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة فيروس كورونا بمستشفى المطرية التعليمي بالمجان

لأول مرة في مصر إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة فيروس كورونا بمستشفى المطرية التعليمي بالمجان

تقرير كاميرا من مصر ترصد آراء المواطنين بعد قرارات رفع حظر التجوال والتعايش مع فيروس كورونا

تقرير كاميرا من مصر ترصد آراء المواطنين بعد قرارات رفع حظر التجوال والتعايش مع فيروس كورونا

فيديو للتاريخ في ذكرى 30 يونيو حتى لا ننسى خيانة جماعة الأخوان الأرهابية ز

فيديو للتاريخ في ذكرى 30 يونيو حتى لا ننسى خيانة جماعة الأخوان الأرهابية ز

شبكة عيون الإخبارية