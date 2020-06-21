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"الفيصل": على الرياضيين أن يكونوا مثالًا في الوعي والالتزام

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"الفيصل": على الرياضيين أن يكونوا مثالًا في الوعي والالتزام "الفيصل": على الرياضيين أن يكونوا مثالًا في الوعي والالتزام
قال إن خطر الجائحة لا زال يهدّد الجميع

قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية على أن الجائحة ما زالت خطرًا يهدّد الجميع، مطالبًا كافة الرياضيين بأن يكونوا مثالًا في الوعي والالتزام.

جاء ذلك في رسالة وجهها "الفيصل" عبر الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودية على "تويتر"، بمناسبة عودة الأنشطة، بعد رفع حظر التجوال تمامًا في كافة مناطق المملكة.

وأضاف وزير الرياضة قائلًا: "اليوم نعود والعود أحمد، نعود للركض في كل الميادين والملاعب، بحذر نستشعر من خلاله المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ونستشعر من خلاله النعمة التي حبانا الله بها".

وتابع: "كنتم مثالًا يحتذى به في الالتزام الرفيع والاستشعار بالدور المحوري الذي يلعبه الرياضي في بناء الوعي المجتمعي نحو الوقاية من هذه الجائحة".

وشدد "الفيصل" على أن يكون شعار هذه المرحلة هو: نعود بحذر، فالجائحة ما زالت خطرًا يهدد حياة من نحب، فكونوا كما أنتم مثالًا رفيعًا في الإبقاء على الوعي بضرورة الالتزام بما تم إصداره من بروتوكولات وإرشادات تهدف للحفاظ بعد الله على سلامتكم أولًا وسلامة من تحبون ممّن اشتاقوا لرؤيتكم مجددًا في مختلف المنافسات الرياضية". الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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