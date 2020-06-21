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الصومال.. هجومان منفصلان يخلّفان 7 قتلى

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الصومال.. هجومان منفصلان يخلّفان 7 قتلى الصومال.. هجومان منفصلان يخلّفان 7 قتلى
أحدهما بقنبلة والآخر انتحاري

الصومال.. هجومان منفصلان يخلّفان 7 قتلى

قتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص في انفجارين منفصلين بجنوب ووسط الصومال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ بحسب ما ذكر ضباط من الشرطة والجيش في الصومال، اليوم (الأحد).

وفي الهجوم الأول: انفجرت قنبلتان كانتا مزروعتين أمام منزل مسؤول عسكري في بلدة ونلوين على بعد 90 كيلومترًا شمال غربي العاصمة مقديشو في وقت متأخر أمس؛ مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم جنود ومدنيون، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم؛ وفقًا لـ"رويترز".

ووقع الهجوم الثاني اليوم، عندما نفذ ثلاثة مسلحين في سيارة هجومًا انتحاريًّا على نقطة تفتيش عسكرية في بلدة باكادوين بولاية جلمدج وسط الصومال.

وأطلق الجنود النار على السيارة بعد أن تجاهل راكبوها أوامر التوقف، ولقي ثلاثة جنود حتفهم في الهجوم، وأصيب اثنان آخران.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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