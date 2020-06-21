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"خذوا حذركم".. حملة توعوية ووقائية تنفذها هيئة الأمر بالمعروف بمكة

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"خذوا حذركم".. حملة توعوية ووقائية تنفذها هيئة الأمر بالمعروف بمكة "خذوا حذركم".. حملة توعوية ووقائية تنفذها هيئة الأمر بالمعروف بمكة
تزامنًا مع رفع منع التجول في جميع مدن المملكة والعودة للأوضاع الطبيعية

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الحملة التوعوية والوقائية تحت شعار "خذوا حذركم"، التي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند مزامنة مع رفع منع التجول في جميع مدن المملكة والعودة إلى الأوضاع الطبيعية، وانطلقت الحملة في مدن ومحافظات المنطقة وشملت الميادين العامة والمراكز التجارية والطرق والشوارع .
وتهدف الحملة لتوعية جميع شرائح المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق جميع التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وتعليمات الجهات المعنية.
وتضمنت الحملة جولات ميدانية وتوعوية ومشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي "السوشل ميديا" وسنابات المناطق وحسابات تويتر الرسمية والإنستقرام، وكذلك في الوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وأشاد المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري بالتوجيهات والتعليمات المتضمنة الأخذ بالاحترازات والإجراءات المبلغة من الجهات المختصة للحد من انتشار جائحة كورونا ومكافحتها والتخفيف من آثارها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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