"الجميلي": خالطتُ مخالطًا لمصاب كورونا.. وهذا ما حدث معي

★ ★ ★ ★ ★

طالَبَ بتوفير مقرات فحص ملائمة تعمل 24 ساعة يوميًّا

يكشف الكاتب الصحفي عبدالله الجميلي، أنه خالَطَ شخصًا ثبتت مخالطته لأحد المصابين بكورونا، وعندما أراد الاطمئنان عبر تطبيق "تطمن"، تم توجيهه لزيارة أقرب مركز فحص بالمدينة المنورة، وبعدها يروي معاناته مع عيادات الفحص؛ مطالبًا صحة المدينة بتوفير مقرات فحص ملائمة وصحية تعمل 24 ساعة يوميًّا.

أبطال جيش الصحة

وفي مقاله "أسئلة مهمة لصحة المدينة!!" بصحيفة "المدينة"، يثمن الجميلي جهود منسوبي الصحة ويقول: "بداية هذا تأكيد للمؤكد، وهو تثمين الجهود الكبيرة جدًّا جدًّا التي قدّمها ويقدّمها (أبطال جيشنا الأبيض منسوبو الصحة كلهم)، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والأعزاء (أفراد صحة المدينة) في مقدمة صفوف ذلك الجيش؛ فهم كانوا وما زالوا وسيبقون دائمًا أبطالًا تفانوا في خدمة مجتمعهم".

خالطت مخالطًا لمصاب

ويستدرك "الجميلي" قائلًا: "لكن فيما يتعلق بعيادات الفحص، إليكم رحلة معاناة عشتها بنفسي.. فلأني قد خالطت مَن ثبتت مخالطته لأحد المصابين بـ(كورونا)؛ فقد أردت الاطمئنان، فذهبت إلى (تطبيق تطمن)، الذي وجهني -بعد مجموعة من الأسئلة- لزيارة أقرب مركز فحص دون أن يحدده، فلا فائدة منه!!".

لا عيادات فحص ليلًا

ويضيف الكاتب: "لذا قررت عند الساعة الحادية عشرة والنصف ليلًا الذهاب لعيادات الفحص المعتمدة في المدينة؛ باعتبارها تعمل على مدار الساعة؛ هذا ما فهمته؛ ولكن بعد جولة على (الخالدية، والنصر)، كانت الأبواب مغلقة، وهذا ما أكده اتصالي على الرقم (937)؛ فرجعت بخفي حنين!!".

لا فحص هنا

ويروي "الجميلي" أنه "صباح اليوم التالي وعند الحادية عشرة: اتجهت إلى أقرب العيادات المعلنة إلى بيتي (الخالدية)؛ تفاجأت بأن لا فحص هنا إلا لمن يتأكد الطبيب من حالته وإصابته، انتقلت إلى (مركز الحزام الأخضر)، الذي لم أصل إليه إلا بصعوبة، فحتى (السيد قوقل ماب) كاد أن يصفعني من صعوبة الموقع!!".

طابور تحت الشمس

ويمضي الكاتب: "ذلك (المركز) في (عمارة مستأجرة)، وأما من يريدون الفحص، فوجدتهم ذلك اليوم في طابور طويل في الشارع بجوار بوابة المبنى، وبعض أفراده في الشمس، تحت حرارة تزيد على 42 درجة في الظل؛ حيث كاد رأسي أن يغلي تحت الغترة والطاقية؛ فيما الطابور لا يتحرك، لأن الأولوية للعائلات طبعًا!!.. بعد نصف ساعة جاء أحد أفراد المركز مشكورًا بـ(كرتون مياه)، تبادل المنتظرون إيصال قواريره لمن خلفهم بأيديهم المكشوفة، والمريض منهم سينقل الوباء لمن بعده، دون أن يهتموا بتحذيراتي!".

مقرات فحص ملائمة

ويطالب "الجميلي" بتوفير مقرات فحص ملائمة، ويقول: "بعد ساعة تقريبًا وصلني الدور فوجدت شبابًا -للأمانة- رائعين في أخلاقهم وتعاملهم وعطائهم، فلا ذنب لهم في رحلة العذاب تلك لي ولغيري؛ فالمسؤولية تقع على (صحة المدينة)؛ لماذا لا يكون هناك مقرات فحص يكون فيها صالات انتظار متعددة مكيفة تضمن التباعد بين الجمهور؟! ولماذا مراكز الفحص محدودة؟ ولماذا لا تعمل طوال اليوم والليلة؟!.. تلك أسئلة أتمنى أن تحضر إجاباتها الصادقة والمنصفة على أرض الواقع؛ واعلموا أن (صحة المدينة) فيما يتعلق بمراكز الفحص ينطبق عليها المثل: (أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه)!".

فيروس كورونا الجديد