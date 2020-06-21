أخبار عاجلة

المداخلة لكابتن حمادة أنور عن نادي الزمالك وصفقاته وعدم استكماله للدوري -
لعبة الكروت مع كابتن طارق السعيد -
جريمة عنوانها الخيانة والخسة.. زوج يحرض على اغتصاب زوجته والأمر ينتهي بقتلها -
ملعب ONTime - أحمد خيري :نادي الأهلي لم يتخلي عني اثناء إصابتي -
ملعب ONTime - أحمد خيري يكشف تفاصيل إصابته اثناء لعبه لنادي الإسماعيلي -
ملعب ONTime - أحمد خيري .. ضحية سوء التوفيق -
شركة مصر للطيران تعلن جدول رحلاتها بعد استئناف الرحلات أول يوليو "الحلقة الكاملة" | #من_مصر -
ملعب ONTime -إجابات سريعة مع "محمد حليم " .."انا أهلاوي" -
ملعب ONTime - تقرير خاص حول استعدادات فريق مصر للمقاصة لعودة الدوري -
واقعة مؤسفة أهالي مريض يعتدون على الطاقم الطبي بمستشفى الأزهر بدمياط الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الجميلي": خالطتُ مخالطًا لمصاب كورونا.. وهذا ما حدث معي

Print
"الجميلي": خالطتُ مخالطًا لمصاب كورونا.. وهذا ما حدث معي "الجميلي": خالطتُ مخالطًا لمصاب كورونا.. وهذا ما حدث معي
طالَبَ بتوفير مقرات فحص ملائمة تعمل 24 ساعة يوميًّا

يكشف الكاتب الصحفي عبدالله الجميلي، أنه خالَطَ شخصًا ثبتت مخالطته لأحد المصابين بكورونا، وعندما أراد الاطمئنان عبر تطبيق "تطمن"، تم توجيهه لزيارة أقرب مركز فحص بالمدينة المنورة، وبعدها يروي معاناته مع عيادات الفحص؛ مطالبًا صحة المدينة بتوفير مقرات فحص ملائمة وصحية تعمل 24 ساعة يوميًّا.

أبطال جيش الصحة

وفي مقاله "أسئلة مهمة لصحة المدينة!!" بصحيفة "المدينة"، يثمن الجميلي جهود منسوبي الصحة ويقول: "بداية هذا تأكيد للمؤكد، وهو تثمين الجهود الكبيرة جدًّا جدًّا التي قدّمها ويقدّمها (أبطال جيشنا الأبيض منسوبو الصحة كلهم)، لمواجهة جائحة المستجد كوفيد 19، والأعزاء (أفراد صحة المدينة) في مقدمة صفوف ذلك الجيش؛ فهم كانوا وما زالوا وسيبقون دائمًا أبطالًا تفانوا في خدمة مجتمعهم".

خالطت مخالطًا لمصاب

ويستدرك "الجميلي" قائلًا: "لكن فيما يتعلق بعيادات الفحص، إليكم رحلة معاناة عشتها بنفسي.. فلأني قد خالطت مَن ثبتت مخالطته لأحد المصابين بـ(كورونا)؛ فقد أردت الاطمئنان، فذهبت إلى (تطبيق تطمن)، الذي وجهني -بعد مجموعة من الأسئلة- لزيارة أقرب مركز فحص دون أن يحدده، فلا فائدة منه!!".

لا عيادات فحص ليلًا

ويضيف الكاتب: "لذا قررت عند الساعة الحادية عشرة والنصف ليلًا الذهاب لعيادات الفحص المعتمدة في المدينة؛ باعتبارها تعمل على مدار الساعة؛ هذا ما فهمته؛ ولكن بعد جولة على (الخالدية، والنصر)، كانت الأبواب مغلقة، وهذا ما أكده اتصالي على الرقم (937)؛ فرجعت بخفي حنين!!".

لا فحص هنا

ويروي "الجميلي" أنه "صباح اليوم التالي وعند الحادية عشرة: اتجهت إلى أقرب العيادات المعلنة إلى بيتي (الخالدية)؛ تفاجأت بأن لا فحص هنا إلا لمن يتأكد الطبيب من حالته وإصابته، انتقلت إلى (مركز الحزام الأخضر)، الذي لم أصل إليه إلا بصعوبة، فحتى (السيد قوقل ماب) كاد أن يصفعني من صعوبة الموقع!!".

طابور تحت الشمس

ويمضي الكاتب: "ذلك (المركز) في (عمارة مستأجرة)، وأما من يريدون الفحص، فوجدتهم ذلك اليوم في طابور طويل في الشارع بجوار بوابة المبنى، وبعض أفراده في الشمس، تحت حرارة تزيد على 42 درجة في الظل؛ حيث كاد رأسي أن يغلي تحت الغترة والطاقية؛ فيما الطابور لا يتحرك، لأن الأولوية للعائلات طبعًا!!.. بعد نصف ساعة جاء أحد أفراد المركز مشكورًا بـ(كرتون مياه)، تبادل المنتظرون إيصال قواريره لمن خلفهم بأيديهم المكشوفة، والمريض منهم سينقل الوباء لمن بعده، دون أن يهتموا بتحذيراتي!".

مقرات فحص ملائمة

ويطالب "الجميلي" بتوفير مقرات فحص ملائمة، ويقول: "بعد ساعة تقريبًا وصلني الدور فوجدت شبابًا -للأمانة- رائعين في أخلاقهم وتعاملهم وعطائهم، فلا ذنب لهم في رحلة العذاب تلك لي ولغيري؛ فالمسؤولية تقع على (صحة المدينة)؛ لماذا لا يكون هناك مقرات فحص يكون فيها صالات انتظار متعددة مكيفة تضمن التباعد بين الجمهور؟! ولماذا مراكز الفحص محدودة؟ ولماذا لا تعمل طوال اليوم والليلة؟!.. تلك أسئلة أتمنى أن تحضر إجاباتها الصادقة والمنصفة على أرض الواقع؛ واعلموا أن (صحة المدينة) فيما يتعلق بمراكز الفحص ينطبق عليها المثل: (أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه)!".

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نصائح طبية ونفسية مهمة بعد قرارات رفع الحظر والتعايش مع فيروس كورونا | #من_مصر

نصائح طبية ونفسية مهمة بعد قرارات رفع الحظر والتعايش مع فيروس كورونا | #من_مصر

لأول مرة في مصر إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة فيروس كورونا بمستشفى المطرية التعليمي بالمجان

لأول مرة في مصر إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة فيروس كورونا بمستشفى المطرية التعليمي بالمجان

تقرير كاميرا من مصر ترصد آراء المواطنين بعد قرارات رفع حظر التجوال والتعايش مع فيروس كورونا

تقرير كاميرا من مصر ترصد آراء المواطنين بعد قرارات رفع حظر التجوال والتعايش مع فيروس كورونا

مساء dmc - رامي رضوان يشرح ما سببته أزمة فيروس كورونا في دخل المواطن

مساء dmc - رامي رضوان يشرح ما سببته أزمة فيروس كورونا في دخل المواطن

شبكة عيون الإخبارية