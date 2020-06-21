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صحة الباحة: لا خسائر في الأرواح في حريق مستشفى المخواة

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نشب في وحدة سكنية لإحدى الشركات

صحة الباحة: لا خسائر في الأرواح في حريق مستشفى المخواة

أكدت صحة الباحة عدم وقوع خسائر في الأرواح جراء الحريق الذي وقع في مستشفى المخواة، مبينةً أن الحريق نشب في وحدة سكنية لإحدى الشركات العاملة في المستشفى.

وقالت صحة الباحة في بيان لها: "تعرضت بعد ظهر اليوم الأحد 1441/۱۰/۲۹ه وحدة سكنية متنقلة (بركس) تابعة لإحدى الشركات العاملة في مستشفى المخواة الجديد لحريق محدود، أدى إلى تدخل فرق الدفاع المدني وتم إطفاؤه والسيطرة عليه".

وأشارت صحة الباحة إلى أن الوحدة السكنية خارج مباني المستشفى، ولم يتضرر منها المستشفى، لافتة إلى أنه تم إطفاء الحريق والسيطرة عليه دون خسائر في الأرواح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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