القصيم.. إغلاق 33 منشأة خلال الأسبوع الماضي

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ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة كورونا

أغلقت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة (33) منشأة خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وذلك على إثر جولات رقابية مكثفة نفذت خلال الفترة 22 - 28 شوال تجاوزت (15) ألف جولة رقابية على مدار الساعة وشملت مدن ومحافظات منطقة القصيم كافة.



وشملت الجولات الرقابية المنشآت التجارية والغذائية لمتابعة تطبيق البروتوكولات المعتمدة لضمان سلامة الجميع، وتم من خلالها مصادرة (11) طنًّا من المواد الغذائية غير الصالحة لاستهلاك الآدمي، وإصدار (1009) إشعارات ومخالفات، من ضمنها مخالفات التكدس في الأسواق المركزية ومخالفات التكدس في مساكن العمالة ومخالفات التدابير الصحية المعتمدة.

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