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إصابات كورونا في البرازيل تصل إلى 03, 1 مليون والوفيات 49976

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إصابات كورونا في البرازيل تصل إلى 03, 1 مليون والوفيات 49976 إصابات كورونا في البرازيل تصل إلى 03, 1 مليون والوفيات 49976
جونز هوبكنز: منذ 16 أسبوعًا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في البلاد

إصابات كورونا في البرازيل تصل إلى 03, 1 مليون والوفيات 49976

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في البرازيل إلى 03, 1 مليون اليوم، منذ نحو 16 أسبوعاً منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في البرازيل .
وأشارت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغت 49976 متوفى، بينما تعافى 576779 من المصابين حتى الآن .

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