أخبار عاجلة

المداخلة لكابتن حمادة أنور عن نادي الزمالك وصفقاته وعدم استكماله للدوري -
لعبة الكروت مع كابتن طارق السعيد -
جريمة عنوانها الخيانة والخسة.. زوج يحرض على اغتصاب زوجته والأمر ينتهي بقتلها -
ملعب ONTime - أحمد خيري :نادي الأهلي لم يتخلي عني اثناء إصابتي -
ملعب ONTime - أحمد خيري يكشف تفاصيل إصابته اثناء لعبه لنادي الإسماعيلي -
ملعب ONTime - أحمد خيري .. ضحية سوء التوفيق -
شركة مصر للطيران تعلن جدول رحلاتها بعد استئناف الرحلات أول يوليو "الحلقة الكاملة" | #من_مصر -
ملعب ONTime -إجابات سريعة مع "محمد حليم " .."انا أهلاوي" -
ملعب ONTime - تقرير خاص حول استعدادات فريق مصر للمقاصة لعودة الدوري -
واقعة مؤسفة أهالي مريض يعتدون على الطاقم الطبي بمستشفى الأزهر بدمياط الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ما هو بديل المشرف الأجنبي في القطاع الخاص؟.. آل فارح يقارن الواقع بالأرقام

Print
ما هو بديل المشرف الأجنبي في القطاع الخاص؟.. آل فارح يقارن الواقع بالأرقام ما هو بديل المشرف الأجنبي في القطاع الخاص؟.. آل فارح يقارن الواقع بالأرقام
عضو الشورى كشف لـ"سبق" عن مبررات توصيته الإضافية المقدمة

ما هو بديل المشرف الأجنبي في القطاع الخاص؟.. آل فارح يقارن الواقع بالأرقام

توافقت مطالبة مجلس الشورى لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع مئات المطالبات بين أوساط الشباب العاملين في القطاع الخاص، والتي تتضمن الكشف عن أسباب وجود العمالة الأجنبية في مجالات العمل حتى في ظل قرارات التوطين التي لم تشمل جميع المهن المناسبة.

وشهدت مطالبة مجلس الشورى تأييدًا واسعًا، على اعتبارها لامست شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وموضوعًا هامًّا، وسط مطالبات مستمرة عبر منصات التواصل برد وزارة الموارد البشرية بشكل واضح على تلك المطالبات.

وكان مجلس الشورى قد طالب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإفصاح عن أسباب استمرار العمالة الأجنبية في بعض الأعمال والمحلات التجارية، بالإضافة إلى استمرار تواجد المشرف الأجنبي في بعض الأعمال البسيطة، وسرعة معالجة تلك الحالات بالتوطين، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د.سلطان آل فارح.

وعن مبررات تلك التوصية، يقول الدكتور آل فارح في حديثه لـ"سبق": هناك عدد يتزايد من العمالة غير وخصوصًا الآسيوية في المحلات التجارية، أصبح ملاحظًا للعامة رغم سهولة العمل في تلك الأنشطة، وبالإمكان إحلال سعوديات مكانهم؛ مبينًا أن إحصائيات وزارة الموارد توضح أن السعودة أصبحت كاملة في بعض الأنشطة؛ وذلك خلاف المشاهد في أرض الواقع، ففي بعض المحلات التجارية هناك مشرف أجنبي يستمر بالإشراف على السعوديات وبطريقة متخفية، وهنا السؤال: أليس من الأولى وضع مشرفين ومشرفات سعوديات؟مجلس الشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"آركو" تثمن قرار السعودية بشأن تقليص عدد الحجاج في موسم هذا العام

"آركو" تثمن قرار السعودية بشأن تقليص عدد الحجاج في موسم هذا العام

تقرير أمريكي: السعودية أفضل دولة للنساء في العالم العربي

تقرير أمريكي: السعودية أفضل دولة للنساء في العالم العربي

استثمار رياضي .. السعودية تقترب من حقوق الدوري الألماني في الشرق الأوسط

استثمار رياضي .. السعودية تقترب من حقوق الدوري الألماني في الشرق الأوسط

تقرير أمريكي: السعودية أفضل دولة للنساء في العالم العربي

تقرير أمريكي: السعودية أفضل دولة للنساء في العالم العربي

شبكة عيون الإخبارية