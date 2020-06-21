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العبدالعالي: ارتفاع الحالات الحرجة متواصل.. من الأسبوع الماضي هناك زيادة ٩٪

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العبدالعالي: ارتفاع الحالات الحرجة متواصل.. من الأسبوع الماضي هناك زيادة ٩٪ العبدالعالي: ارتفاع الحالات الحرجة متواصل.. من الأسبوع الماضي هناك زيادة ٩٪
قال: اليوم مرحلة مهمة في العودة للحياة الطبيعية ومن المهم جدًّا أن لا نندفع ونكون حذرين

العبدالعالي: ارتفاع الحالات الحرجة متواصل.. من الأسبوع الماضي هناك زيادة ٩٪

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: اليوم مرحلة مهمة في العودة للحياة الطبيعية، ومن المهم جدًّا أن لا نندفع، وأن نكون مسؤولين وحذرين.

وتابع في الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: ما زال ارتفاع رصد الحالات الحرجة متواصلًا، من الأسبوع الماضي هناك زيادة ٩٪ تقريبًا.

وأضاف: هناك سلوكيات مهمة جدًّا للعودة بحذر، وننصح قبل الخروج من المنزل بعمل تقييم ذاتي.

وتابع العبدالعالي: لا تُحرَج من المصافحة، فمن قِيَمِنا للتقدير والاحترام، نُصحُنا لبعضنا بالحرص على صحتنا بعدم المصافحة.

وقال: معدل نمو العدوى بدأ في الاستقرار، ونأمل أن ينخفض خلال الأيام المقبلة، وهناك أكثر من ٤٠٠ منتج توعوي، بـ٨ لغات، عبر موقع الوقاية من #كورونا http://covid19awareness.saمتحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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