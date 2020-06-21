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المملكة تتخطى حاجز 100 ألف حالة شفاء من كورونا

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المملكة تتخطى حاجز 100 ألف حالة شفاء من كورونا المملكة تتخطى حاجز 100 ألف حالة شفاء من كورونا
2213 حالة تعافٍ جديدة رفعت الإجمالي لـ101130

المملكة تتخطى حاجز 100 ألف حالة شفاء من كورونا

تخطت المملكة مائة ألفة حالة شفاء من المسبب لمرض كوفيد ١٩، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 3379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد؛ ليصبح الإجمالي 157612 حالة، كما كشفت الوزارة عن تسجيل 2213 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي المتعافين 101130 حالة، كما أعلنت الوزارة عن 37 حالة وفاة "رحمهم الله"، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1267 حالة، كما كشفت الوزارة أن الحالات النشطة بلغت 55215؛ فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2027 حالة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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