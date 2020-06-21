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السفير النيوزلندي يشيد بـ"الطواقم الطبية" التي تُجرِي فحوصات كورونا داخل المركبات رغم حرارة الصيف

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السفير النيوزلندي يشيد بـ

أشاد سفير نيوزليندا لدى المملكة جيمس مونرو، بالجهود التي تبذلها الطواقم الطبية في لإجراء فحوصات ، داخل السيارات عبر المراكز المخصصة لهذا الغرض، رغم حرارة الأجواء.

وقال السفير النيوزلندي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "‏في الأسبوع الماضي أصبت وأفراد عائلتي بما يشبه عوارض الأنفلونزا؛ فقررنا أن نُجرِيَ فحص #كوفيد19؛ للتأكد من سلامتنا".

وأضاف: "بالمناسبة، أود أن أشيد بتفاني الطاقم الطبي الذي يدير مراكز خدمة "درايف ثرو" في المملكة العربية السعودية؛ على الرغم من حرارة الصيف.. شكرًا جزيلًا".

يشار إلى أن "الصحة السعودية" تُجري فحوصات فيروس كورونا عبر العديد من الطرق؛ من ضمنها الفحص الموسع الذي يتم من خلال فحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة في عدة مدن.

السفير النيوزلندي يشيد بـ

سفير نيوزليندا لدى المملكة جيمس مونرو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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