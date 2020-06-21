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بخطة شاملة.. أمانة عسير تشدد رقابتها على صالونات الحلاقة ومشاغل التجميل

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توعدت المخالفين بأقصى العقوبات.. لمنع تفشي المستجد كوفيد 19

بخطة شاملة.. أمانة عسير تشدد رقابتها على صالونات الحلاقة ومشاغل التجميل

بدأت أمانة منطقة عسير بتطبيق خطة شاملة للرقابة على صالونات الحلاقة ومشاغل التجميل؛ حرصًا منها على سلامة المواطنين والمقيمين، من خلال تفعيل كافة وسائل الوقاية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عبر صالونات الحلاقة والمشاغل.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي قائلًا: إن فِرَق الرقابة قد بدأت بتكثيف جولاتها الميدانية على صالونات الحلاقة ومشاغل التجميل؛ بهدف التأكد من التزام تلك المنشآت بكل الضوابط والاشتراطات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والتي من شأنها حماية العملاء والموظفين على حد سواء.

وأضاف: أن أمانة المنطقة تهدف من هذه الحملات المكثفة إلى رفع الوعي والكفاءة الصحية؛ حفاظًا على صحة الجميع؛ وذلك من خلال التزام جميع منشآت الحلاقة والتجميل بالتقيد بالاشتراطات والضوابط الوقائية والاحترازية المنصوص عليها.

ونوّه بأن الأمانة لن تتهاون في التعامل مع المخالفين حسب اللوائح والعقوبات الواردة من وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخص أي منشأة مخالفة.

وطالَبَ الدكتور وليد الحميدي الجميعَ بالتعاون مع الأمانة وكافة بلديات المنطقة، بالإبلاغ عن أي صالون حلاقة رجالي أو مشغل تجميل نسائي لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الوقائية والاحترازية؛ وذلك من خلال الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940.

بخطة شاملة.. أمانة عسير تشدد رقابتها على صالونات الحلاقة ومشاغل التجميل

بخطة شاملة.. أمانة عسير تشدد رقابتها على صالونات الحلاقة ومشاغل التجميل

بخطة شاملة.. أمانة عسير تشدد رقابتها على صالونات الحلاقة ومشاغل التجميل

أمانة منطقة عسير صالونات الحلاقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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