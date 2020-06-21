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أمير الشمالية يدشن منصة وتطبيق "معاك" للأسر المنتجة الضمانية

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أمير الشمالية يدشن منصة وتطبيق "معاك" للأسر المنتجة الضمانية أمير الشمالية يدشن منصة وتطبيق "معاك" للأسر المنتجة الضمانية
أكد أنها نموذج للشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية

أمير الشمالية يدشن منصة وتطبيق

دشن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، إلكترونيًّا تطبيق "معاك" للأسر المنتجة الضمانية، بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدر التمامي، ومدير بنك التنمية الاجتماعية يوسف العنزي، ومدير الضمان الاجتماعي فرحان العنزي، وعدد من نساء الأسر المنتجة في المنطقة.

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أن منصة وتطبيق "معاك" نموذج للشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ لتحقيق أثر مستدام وفق احتياج قائم يسهم -إن شاء الله- في تمكين الأسر الضمانية من إعالة أنفسهم وتحويلهم لفاعلين في المجتمع، وتوفير سوق تقني لمنتجات الأفراد والأسر بجميع أنواعها، وكذلك توفير فرص وظيفية لأبناء الأسر في تشغيل التطبيق من خلال التوصيل وخدمة العملاء؛ منوهًا بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تحقيق تطلعات المواطنين كافة بمن فيهم الفئات الضمانية، وتلبية احتياجاتهم؛ مؤكدًا ما تسعى إليه الدولة من خلال رؤية المملكة 2030، لتحويل طاقات الفئات المستفيدة من برامج الدعم والرعاية إلى طاقات منتجة، لتسهم في دفع عجلة التنمية.أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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