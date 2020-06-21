أخبار عاجلة

المداخلة لكابتن حمادة أنور عن نادي الزمالك وصفقاته وعدم استكماله للدوري -
لعبة الكروت مع كابتن طارق السعيد -
جريمة عنوانها الخيانة والخسة.. زوج يحرض على اغتصاب زوجته والأمر ينتهي بقتلها -
ملعب ONTime - أحمد خيري :نادي الأهلي لم يتخلي عني اثناء إصابتي -
ملعب ONTime - أحمد خيري يكشف تفاصيل إصابته اثناء لعبه لنادي الإسماعيلي -
ملعب ONTime - أحمد خيري .. ضحية سوء التوفيق -
شركة مصر للطيران تعلن جدول رحلاتها بعد استئناف الرحلات أول يوليو "الحلقة الكاملة" | #من_مصر -
ملعب ONTime -إجابات سريعة مع "محمد حليم " .."انا أهلاوي" -
ملعب ONTime - تقرير خاص حول استعدادات فريق مصر للمقاصة لعودة الدوري -
واقعة مؤسفة أهالي مريض يعتدون على الطاقم الطبي بمستشفى الأزهر بدمياط الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نتائجه أعطت تفاؤلاً للجميع.. أين وصل تطوير لقاح أكسفورد المضاد لـ"كورونا"؟

Print
نتائجه أعطت تفاؤلاً للجميع.. أين وصل تطوير لقاح أكسفورد المضاد لـ"كورونا"؟ نتائجه أعطت تفاؤلاً للجميع.. أين وصل تطوير لقاح أكسفورد المضاد لـ"كورونا"؟
يختبر في عدة دول أوروبية وأفريقية وأمريكية

نتائجه أعطت تفاؤلاً للجميع.. أين وصل تطوير لقاح أكسفورد المضاد لـ

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن 11 لقاحاً ضد المستجد، وصلت لمراحل الاختبار السريري، ولكن لقاح جامعة أكسفورد هو الوحيد الذي وصل للمرحلة الثالثة، التي تعد الأوسع والأهم، والتي ستحدد مدى كفاءة وأمان اللقاح، بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم (الأحد).

واختبر لقاح أكسفورد في عدة دول أصبحت بؤرًا لانتشار كورونا إضافة لبريطانيا، ولايزال يختبر في إيطاليا والبرازيل، وعدد من الدول الأفريقية.

تكمن الميزة التنافسية التي جعلت تجارب مختبر جامعة أكسفورد تتقدم على بقية تجارب اللقاحات، في أن المختبر كان يعمل على تطوير لقاح للوقاية من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، التي يتسبب بها أحد أنواع فيروسات كورونا.

واعتمدت التجارب الأولى على لقاحات من تطوير مختبر الجامعة، ولاحقًا تم الاتفاق مع مجموعة "أي آر بي إم" المتخصصة في إنتاج اللقاحات التجريبية من أجل توفير كميات تكفي لتجربته على نحو 13 ألف حالة.

وأعلنت جامعة أكسفورد أن لقاح كورونا أثبت فعاليته ضمن بيئة المختبر بعد تجربة على القرود، كما أثبت أنه لقاح آمن، وهو ما جعل الدول الأوروبية داعمة للقاح خاصة وأن نتائجه أعطت تفاؤلاً للجميع وسط أزمة جائحة كورونا.

وتوصلت إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا حتى الآن إلى صفقات مع جامعة أكسفورد للحصول على 400 مليون جرعة من اللقاح، إذا تم الموافقة عليه بعد التجارب، حيث ستقوم بتصنيعه شركة أسترا زناكا.لقاح أكسفورد فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نصائح طبية ونفسية مهمة بعد قرارات رفع الحظر والتعايش مع فيروس كورونا | #من_مصر

نصائح طبية ونفسية مهمة بعد قرارات رفع الحظر والتعايش مع فيروس كورونا | #من_مصر

لأول مرة في مصر إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة فيروس كورونا بمستشفى المطرية التعليمي بالمجان

لأول مرة في مصر إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة فيروس كورونا بمستشفى المطرية التعليمي بالمجان

تقرير كاميرا من مصر ترصد آراء المواطنين بعد قرارات رفع حظر التجوال والتعايش مع فيروس كورونا

تقرير كاميرا من مصر ترصد آراء المواطنين بعد قرارات رفع حظر التجوال والتعايش مع فيروس كورونا

مساء dmc - رامي رضوان يشرح ما سببته أزمة فيروس كورونا في دخل المواطن

مساء dmc - رامي رضوان يشرح ما سببته أزمة فيروس كورونا في دخل المواطن

شبكة عيون الإخبارية