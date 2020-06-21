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فسّر ما حدث.. شاهد اللقطة التي أثارت جدلاً حول صحة الرئيس

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ترامب فسّر ما حدث.. شاهد اللقطة التي أثارت جدلاً حول صحة الرئيس فسّر ما حدث.. شاهد اللقطة التي أثارت جدلاً حول صحة الرئيس
طبيب: لا يمكننا التخمين بشأن ما حدث

ترامب فسّر ما حدث.. شاهد اللقطة التي أثارت جدلاً حول صحة الرئيس

فسّر الرئيس الأمريكي دونالد اللقطة الغريبة التي حدثت قبل أسبوع، في أكاديمية ويست بوينت العسكرية، وأثارت جدلاً حول صحته.

وحسب موقع "CNN" بالعربية، فقبل قرابة أسبوع ألقى ترامب خطابًا في أكاديمية ويست بوينت العسكرية، وفي النهاية سار على منحدر، وقد كان حذرًا للغاية مع سيره لأسفل المنحدر، وقبل النهاية سار أسرع قليلاً، وهذا ما دفع الناس للتساؤل عما إذا كان ترامب بصحة جيدة.

وتضيف "CNN"، فسر الرئيس ترامب ما حدث قائلاً: عندما كنت على بعد 10 أقدام، قلت: أيها الجنرال، أنا آسف، وركضت إلى نهاية المنحدر، ظهرت بشكل وسيم، لم أركض على طول المنحدر كله لأن السقوط هناك سيكون سيئًا، خطوت هذه الخطوات الصغيرة ثم ركضت في النهاية.

وأضاف "ترامب": بالمناسبة، كل المقاطع التي يعرضونها (في وسائل الإعلام ) تقريبًا، يوقفونها قبل بدئي بالركض.

كما أشارت "CNN" إلى أن "ترامب" أثناء الخطاب، أراد تناول بعض ، وعندما رفع كوب الماء ليشرب، استخدم اليد الأخرى ليحتفظ بالكوب في يده.

ويعلق الدكتور سانجاي جوبتا، على المشهد، قائلاً: من الناحية الطبية لا يمكننا التخمين بشأن صحة الرئيس، عبر مشهد في التلفزيون.

وأشار "جوبتا" إلى زيارة طارئة قام بها "ترامب" إلى مستشفى وولتر ريد في نوفمبر الماضي، وقال: نحن لا نعرف شيئًا عن صحة الرئيس، وأعتقد أن هذا سبب فضول الناس، وسبب طرحهم لأسئلة طبية عند رؤية أمر غير اعتيادي، هذه مجرد تخمينات ولا يجب أن يشخص أحد عبر التلفزيون.


لكن إن كانت هناك مشكلة فآمل أن الفريق الطبي حوله يعتني به ويخبره بإجراء الفحوصات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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