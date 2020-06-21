ضبط مستودعين عشوائيين للمواد الغذائية بسكن عمال في المظيلف

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مصادرة ٢٢٠ كرتون حلويات وبسكويت وبطاطس والتحفظ على الموقع

ضبطت الفرق الرقابية في بلدية المظيلف شمال محافطة القنفذة، مستودعين عشوائي بسكن عمال يتم فيهما تخزين كمية كبيرة من المواد الغذائية التي تفتقر للاشتراطات والأنظمة البلدية، وقد تم مصادرة المواد الغذائية والتحفظ على الموقع.

وأوضح رئيس بلدية المظيلف المهندس سليمان الذيبي، أنه وفور مداهمة الموقع اتضح أنه سكن خاص للعمال، بالإضافة لاستخدامه كمستودع عشوائي لتخزين المواد الغذائية، ويفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية والنظافة ولا تتوفر به شروط التخزين، مبيناً أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات من قبل البلدية حسب النظام، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وقال إنه تم على الفور مصادرة الكميات الموجودة وإتلافها والتي تقدر بـ (٢٢٠) كرتونة من الحلويات والبسكويت والبطاطس.

وأكد "الذيبي" أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الوقائية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للمواطن والمقيم.

ودعا رئيس بلدية المظيلف جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات أمانة جدة الرسمية.

بلدية المظيلف محافطة القنفذة