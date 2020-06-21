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"الشؤون الإسلامية": الاتصال الموحد يستقبل أكثر من 56.820 اتصالًا منذُ تدشينه

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"الشؤون الإسلامية": الاتصال الموحد يستقبل أكثر من 56.820 اتصالًا منذُ تدشينه "الشؤون الإسلامية": الاتصال الموحد يستقبل أكثر من 56.820 اتصالًا منذُ تدشينه
قالت: تجاوزت نسبة الإنجاز 96% شملت خدمات المساجد وشؤون الدعوة

استقبل مركز خدمة الاتصال الموحد "1933" بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، منذ تدشين أعماله في الخامس عشر من شهر صفر 1440هـ، وحتى التاسع عشر من الشهر الجاري، أكثر من (56.820) اتصالًا هاتفيًّا، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز بها 96%، شملت خدمات المساجد، وشؤون الدعوة، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، وشؤون الوزارة، وقد قام فريق المركز بمتابعة إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كل منها.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة عن عمل مركز الاتصال الموحد "1933"؛ حيث أوضح أن المركز تَلَقّى 22.127 بلاغًا في جميع مناطق المملكة، منها 7.975 بلاغًا بمنطقة الرياض، و4159 بلاغًا بمنطقة مكة المكرمة، و2561 بلاغًا في المنطقة الشرقية، و1417 بلاغًا بمنطقة عسير، و1468 بلاغًا بمنطقة القصيم، و1094 بلاغًا في منطقة المدينة المنورة، و884 بلاغًا بمنطقة جازان، كما تلقى 690 بلاغًا بمنطقة الجوف، و525 بلاغًا في منطقة حائل، و579 بلاغًا بمنطقة تبوك؛ فيما تلقى المركز 236 بلاغًا بمنطقة الحدود الشمالية، و303 بلاغات بمنطقة الباحة، و236 بلاغًا في منطقة نجران.

وخلال أزمة حرصت الوزارة على تقديم الخدمات للمواطنين مع تطبيق توجيهات الدولة في العمل بالإجراءات الاحترازية، والعمل عن بُعد، فقد قام موظفو المركز بتلقي الاتصالات من منازلهم بنهاية شهر رجب، حيث بلغ عدد هذه الاتصالات التي تم استقبالها ومعالجتها 8618 مكالمة، كما بلغ عدد المكالمات التي تم استقبالها منذ عودة إقامة صلاة الجماعة بالمساجد والجوامع 3714 مكالمة، و413 بلاغًا عبر البوابة الالكترونية.

وتؤكد الوزارة على دور المواطن في دعم أعمالها بالتبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة؛ إدراكًا منها لأهمية دوره المشترك مع الوزارة، وأنها ستعمل على مضاعفة الجهود لتلافي أي قصور، والتعامل مع جميع البلاغات الواردة إليها بأسرع وقت ممكن، حيث يقوم فريق المركز بالتواجد على مدار الساعة خلال جميع أيام الأسبوع.

مما يُذكر أن مركز خدمة الاتصال الموحد "1933" أطلقه الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتاريخ 15/ 2/ 1440هـ، في إطار جهود الوزارة للقيام بواجبها في خدمة بيوت الله والعناية بها وتهيئتها على الوجه الأكمل، وكذلك جمعيات تحفيظ القرآن الكريم وما تقوم به من أعمال جليلة في تعليم أبنائنا وبناتنا القرآن الكريم وتنشئتهم على حفظه وتدبره والعمل بما فيه، وأيضًا ما يتعلق بأعمال الدعوة إلى الله التي تقوم بها الوزارة عبر برامج وأنشطة متعددة من خلال قطاعاتها المختلفة لتوعية أفراد المجتمع وتبصيرهم بأمور دينهم، ولتطوير العمل بالوزارة في جميع ما تقدمه من خدمات؛ للتيسير على المواطنين وراحتهم في التواصل عن بُعد مع جميع قطاعاتها؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، وبما يتفق مع رؤية المملكة 2030.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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