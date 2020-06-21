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إيران.. تسجيل 116 وفاة و2368 إصابة جديدة بكورونا

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إيران.. تسجيل 116 وفاة و2368 إصابة جديدة بكورونا إيران.. تسجيل 116 وفاة و2368 إصابة جديدة بكورونا
إجمالي الحالات بالبلاد  9623 وفاة و204952  إصابة

إيران.. تسجيل 116 وفاة و2368 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد، عن تسجيل 116 وفاة و2368 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 9623 وفاة و204952 إصابة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، إن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 163591 شخصًا، فيما بقي 2887 مصابًا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

ووفق اليوم أشارت المتحدثة إلى أنه تم حتى الآن إجراء مليون و422407 اختبارات للكشف عن الإصابة بالمرض في البلاد، لافتة إلى أن محافظات خوزستان وهرمزكان وكرمانشاه وآذربيجان الشرقية في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي الفيروس.إيران الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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