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الصين: باحثون يبدؤون المرحلة الثانية من تطوير لقاح محتمل لكورونا

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الصين: باحثون يبدؤون المرحلة الثانية من تطوير لقاح محتمل لكورونا الصين: باحثون يبدؤون المرحلة الثانية من تطوير لقاح محتمل لكورونا
في إطار مساعيهم لتقييم فعاليته وسلامته.. واحد من ستة محتملة

الصين: باحثون يبدؤون المرحلة الثانية من تطوير لقاح محتمل لكورونا

قال معهد علم الأحياء بالأكاديمية الصينية للعلوم الطبية اليوم الأحد: إن باحثين صينيين بدأوا مرحلة ثانية من اختبار لقاح محتمل لفيروس كورونا على البشر؛ وذلك في إطار مساعيهم لتقييم فعالية اللقاح وسلامته.

ودخل نحو عشرة لقاحات مراحل مختلفة من الاختبارات البشرية على مستوى العالم في وقت تحذّر فيه منظمة الصحة العالمية من أن جائحة كورونا تتسارع وتيرتها، وأن "العالم أصبح في مرحلة جديدة وخطيرة".

ووفق "رويترز" فإن أيًّا من هذه اللقاحات لم يدخل مرحلة الاختبارات الثالثة على نطاق واسع، وهي خطوة ضرورية للحصول على موافقة السلطات المعنية على طرحه للبيع.

وقال المعهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه بدأ يوم السبت، المرحلة الثانية من الاختبارات البشرية على اللقاح، وهو واحد من ستة لقاحات محتملة يختبرها العلماء الصينيون على البشر؛ وذلك في أعقاب المرحلة الأولى التي شارك فيها حوالى 200 شخص منذ مايو.

وستحدد المرحلة الثانية الجرعة اللازمة، وتواصل تقييم ما إذا كان اللقاح بإمكانه أن يستحث نظام المناعة في الأصحاء دون أي مشاكل.

وقد أصاب الفيروس الذي ظهر لأول مرة في الصين في أواخر العام 2019 نحو 8.81 مليون شخص على مستوى العالم وتَسبب في وفاة أكثر من 460 ألفًا.الصين الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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