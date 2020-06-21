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الإمارات تعلن عن 392 حالة إصابة جديدة بكورونا

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الإمارات تعلن عن 392 حالة إصابة جديدة بكورونا الإمارات تعلن عن 392 حالة إصابة جديدة بكورونا
يبلغ مجموع الحالات 44,925 حالة.. والوفيات 302

الإمارات تعلن عن 392 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الاماراتية إجراءها أكثر من 48,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وقالت: ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 44,925 حالة.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 302 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة أيضًا شفاء 661 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 32,415 حالة.الإمارات الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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