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سوريا.. 6 إصابات بكورونا والإجمالي 204 إصابات

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سوريا.. 6 إصابات بكورونا والإجمالي 204 إصابات سوريا.. 6 إصابات بكورونا والإجمالي 204 إصابات
مخالطون في بلدة جديدة الفضل في محافظة القنيطرة

سوريا.. 6 إصابات بكورونا والإجمالي 204 إصابات

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الأحد عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن المصابين الجدد هم مخالطون في بلدة جديدة الفضل في محافظة القنيطرة، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات في سوريا بلغ 204 إصابات.

وفي وقت سابق من أمس السبت، أعلنت الوزارة فرضها حجرًا صحيًا على كامل البلدة، "منعًا لانتشار الفيروس وحفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين".

وفق اليوم بدورها، أعلنت وزارة الأوقاف عن تعليق الصلوات في جوامع البلدة إضافة إلى بلدة عرطوز البلد بعد تسجيل 11 إصابة جديدة.

وكانت البلدة شهدت تزايدًا في عدد الإصابات بالفيروس منذ الإعلان عن وفاة امرأة سبعينية من البلدة بالفيروس الأربعاء الماضي. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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